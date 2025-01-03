النوم بعدسات لاصقة؟ احذر المخاطر قبل أن تغمض عينيك!

MENAFN - Khaberni) خبرني - العين البشرية تعد من أكثر أعضاء الجسم حساسية وتعقيدًا، حيث تعتمد عليها نحو 80% من عمليات التعلم اليومية. ومع ذلك، هناك عادات شائعة قد تعرض صحة العين لمخاطر جدية، منها النوم أثناء ارتداء العدسات اللاصقة.

وفي لقاء مع برنامج "?Am I Doing It Wrong"، حذرت الدكتورة أماندا ريدفرن، أخصائية العيون والأستاذة المساعدة في معهد Casey Eye Institute بجامعة أوريغون للصحة والعلوم، من أن النوم بالعدسات اللاصقة، حتى ولو كان قيلولة قصيرة، يمكن أن يتسبب في قرحة القرنية، وهي عدوى خطيرة قد تؤدي في أسوأ الحالات إلى فقدان العين بالكامل. وأشارت إلى أن هذه العادة قد تترك أيضًا ندوبًا على القرنية تؤثر على الرؤية بشكل دائم.

كما نصحت ريدفرن بتجنب ارتداء العدسات في بيئات غير معقمة، مثل أثناء السباحة أو الاستحمام، نظرًا لأن العدسات قد تحبس البكتيريا بين سطحها والقرنية، مما يزيد من خطر العدوى. وأضافت أنه من الضروري عدم استخدام ماء الصنبور لغسل العدسات أو تخزينها، مؤكدة أهمية التخلص منها عند عدم توفر محلول مخصص، حتى وإن تسبب ذلك في رؤية ضبابية مؤقتة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، شددت ريدفرن على ضرورة ارتداء نظارات الحماية عند القيام بأعمال يدوية مثل الحفر أو النجارة، لافتة إلى أنها تعالج العديد من الإصابات الناتجة عن عدم استخدام هذه النظارات. كما أوصت بعدم محاولة إزالة أي جسم عالق بالعين ذاتيًا، بل تغطية العين بكوب ورقي والتوجه فورًا إلى الطبيب.

تؤكد هذه النصائح على أهمية العناية بصحة العين وتجنب السلوكيات التي قد تؤدي إلى أضرار دائمة، لضمان الحفاظ على رؤية سليمة وجودة حياة أفضل.