النوم بعدسات لاصقة؟ احذر المخاطر قبل أن تغمض عينيك!

MENAFN - Khaberni) خبرني - العين البشرية تعد من أكثر أعضاء الجسم حساسية وتعقيدًا، حيث تعتمد عليها نحو 80% من عمليات التعلم اليومية. ومع ذلك، هناك عادات شائعة قد تعرض صحة العين لمخاطر جدية، منها النوم أثناء ارتداء العدسات اللاصقة.

وفي لقاء مع برنامج "?Am I Doing It Wrong"، حذرت الدكتورة أماندا ريدفرن، أخصائية العيون والأستاذة المساعدة في معهد Casey Eye Institute بجامعة أوريغون للصحة والعلوم، من أن النوم بالعدسات اللاصقة، حتى ولو كان قيلولة قصيرة، يمكن أن يتسبب في قرحة القرنية، وهي عدوى خطيرة قد تؤدي في أسوأ الحالات إلى فقدان العين بالكامل. وأشارت إلى أن هذه العادة قد تترك أيضًا ندوبًا على القرنية تؤثر على الرؤية بشكل دائم.

كما نصحت ريدفرن بتجنب ارتداء العدسات في بيئات غير معقمة، مثل أثناء السباحة أو الاستحمام، نظرًا لأن العدسات قد تحبس البكتيريا بين سطحها والقرنية، مما يزيد من خطر العدوى. وأضافت أنه من الضروري عدم استخدام ماء الصنبور لغسل العدسات أو تخزينها، مؤكدة أهمية التخلص منها عند عدم توفر محلول مخصص، حتى وإن تسبب ذلك في رؤية ضبابية مؤقتة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، شددت ريدفرن على ضرورة ارتداء نظارات الحماية عند القيام بأعمال يدوية مثل الحفر أو النجارة، لافتة إلى أنها تعالج العديد من الإصابات الناتجة عن عدم استخدام هذه النظارات. كما أوصت بعدم محاولة إزالة أي جسم عالق بالعين ذاتيًا، بل تغطية العين بكوب ورقي والتوجه فورًا إلى الطبيب.

تؤكد هذه النصائح على أهمية العناية بصحة العين وتجنب السلوكيات التي قد تؤدي إلى أضرار دائمة، لضمان الحفاظ على رؤية سليمة وجودة حياة أفضل.