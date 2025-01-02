اليورو يتراجع أمام الدولار إلى أضعف مستوى منذ أكثر من عامين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ أكثر من عامين، بسبب المخاوف المتعلقة باقتصاد أوروبا وتباين السياسات النقدية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وانخفضت العملة الأوروبية المشتركة بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1.0314 دولار، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني 2022. والعملة متراجعة بنحو 8 بالمئة منذ أواخر أيلول، عندما تجاوزت 1.12 دولار، وفقا لوكالة (بلومبيرغ) اليوم الخميس.
وتتصاعد مخاطر انخفاض اليورو إلى مستوى يعادل الدولار الأميركي بعد خفض أسعار الفائدة والتوقعات بأن فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية قد يشعل حرباً تجارية.
بترا
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