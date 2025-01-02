اليورو يتراجع أمام الدولار إلى أضعف مستوى منذ أكثر من عامين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ أكثر من عامين، بسبب المخاوف المتعلقة باقتصاد أوروبا وتباين السياسات النقدية بين الولايات المتحدة وأوروبا.



وانخفضت العملة الأوروبية المشتركة بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1.0314 دولار، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني 2022. والعملة متراجعة بنحو 8 بالمئة منذ أواخر أيلول، عندما تجاوزت 1.12 دولار، وفقا لوكالة (بلومبيرغ) اليوم الخميس.



وتتصاعد مخاطر انخفاض اليورو إلى مستوى يعادل الدولار الأميركي بعد خفض أسعار الفائدة والتوقعات بأن فوز دونالد بالانتخابات الرئاسية قد يشعل حرباً تجارية.



بترا