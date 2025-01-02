مسؤولون إسرائيليون: إرسال الوفد للدوحة محاولة اللحظة الأخيرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير
الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الخميس في منشور على منصة إكس إنه ناقش مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني أحدث التطورات في سوريا واستكشفا سبل دعم العملية السياسية الانتقالية هناك.
وضم الاجتماع أيضا وزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة السوريين.
وأضاف "لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا لسنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب، وآن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق".
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