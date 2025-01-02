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مسؤولون إسرائيليون: إرسال الوفد للدوحة محاولة اللحظة الأخيرة

1/2/2025 3:13:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الخميس في منشور على منصة إكس إنه ناقش مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني أحدث التطورات في سوريا واستكشفا سبل دعم العملية السياسية الانتقالية هناك.
وضم الاجتماع أيضا وزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة السوريين.
وأضاف "لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا لسنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب، وآن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق".








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