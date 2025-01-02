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وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوماً خيرياً وطبياً في القويرة

1/2/2025 8:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، ملتقى الوعظ والإرشاد، واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيريّة في مركز شباب لواء القويرة.


وقال الخلايلة، إن الملتقى يُعد الأول لهذا العام ضمن نشاطات وخطة الوزارة في النزول إلى الميدان والاستماع لملاحظات المواطنين المتعلقة بقطاع الأوقاف، وجاء تجسيداً للتوجيهات الملكية في التواصل الميداني المباشر مع المواطنين.


وأضاف أن الأيام الخيريّة والطبية وملتقيات الوعظ والإرشاد، تُساهم في تقديم المساعدات الطارئة للأسر والعائلات المحتاجة والعمل على ترميم المنازل وتقديم أوجه الخير في كافة أشكاله، مؤكداً أهمية الملتقيات في نقل وتبادل المعارف والخبرات بين الأئمة والوعاظ والدعاة.


وأعلن الخلايلة، عن تسليم 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 ديناراً لكل قسيمة، ومساعدات نقدية لـ50 يتيماً و50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، وتوزيع 300 طرد غذائي، لافتا إلى وجود 65 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من الصندوق، و35 يتيماً يتقاضون كفالات أيتام ووجود مشروع تأهيلي واحد في لواء القويرة.

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