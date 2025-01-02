وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوماً خيرياً وطبياً في القويرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، ملتقى
الوعظ والإرشاد، واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيريّة في مركز شباب لواء القويرة.
وقال الخلايلة، إن الملتقى يُعد الأول لهذا العام ضمن نشاطات وخطة الوزارة في النزول إلى الميدان والاستماع لملاحظات المواطنين المتعلقة بقطاع الأوقاف، وجاء تجسيداً للتوجيهات الملكية في التواصل الميداني المباشر مع المواطنين.
وأضاف أن الأيام الخيريّة والطبية وملتقيات الوعظ والإرشاد، تُساهم في تقديم المساعدات الطارئة للأسر والعائلات المحتاجة والعمل على ترميم المنازل وتقديم أوجه الخير في كافة أشكاله، مؤكداً أهمية الملتقيات في نقل وتبادل المعارف والخبرات بين الأئمة والوعاظ والدعاة.
وأعلن الخلايلة، عن تسليم 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 ديناراً لكل قسيمة، ومساعدات نقدية لـ50 يتيماً و50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، وتوزيع 300 طرد غذائي، لافتا إلى وجود 65 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من الصندوق، و35 يتيماً يتقاضون كفالات أيتام ووجود مشروع تأهيلي واحد في لواء القويرة.
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