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الموعد النهائي لتقديم طلبات الاعتراض على النقاط المحتسبة لطلبة القروض والمنح

1/2/2025 7:08:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد على الموعد النهائي لتقديم طلبات الاعتراضات الإلكترونية على النقاط المحتسبة لطلبة المنح والقروض وترسل أكثر من 80 ألف رسالة نصية لتذكير الطلبة
أكدت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس الموافق 2-1-2025 بأن آخر موعد لتقديم طلبات الاعتراضات الإلكترونية على النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025 أو تقديم طلبات الاستفادة من الحالات الإنسانية هو تمام الساعة 12 مساء يوم السبت القادم الموافق 4-1-2025.
وأهابت الوزارة بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى هذه اللحظة سرعة الدخول ومراجعة نقاطهم المحتسبة وفي حال وجود أي خطأ تقديم طلبات، حيث لن يتم استقبال أي طلب اعتراض إلكتروني أو طلب استفادة من الحالات الإنسانية بعد هذا التاريخ مهما كانت الأسباب.
من جهة أخرى قال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/الناطق الرسمي باسم الوزارة مهند الخطيب بأن الوزارة وحرصاً على مصلحة أبنائها الطلبة قامت اليوم الخميس بإرسال أكثر من 80 ألف رسالة نصية على أرقام الهواتف الخلوية للطلبة المتقدمين بطلبات استفادة لتذكيرهم بالموعد النهائي.








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