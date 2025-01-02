انتحار 28 جنديا إسرائيليا بالحرب وآلاف الجنود توقفوا عن الخدمة بسبب ضغط نفسي

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أقر الجيش الإسرائيلي في بيانات جديدة صدرت عنه اليوم، الخميس، حول خسائره البشرية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عن عدد كبير من القتلى بلغ 891 قتيلا في أكبر خسائر بشرية منية بها منذ حرب السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 1973.

وتوقف آلاف الجنود الإسرائيليين عن الخدمة في الوحدات القتالية بسبب "ضغط نفسي" تعرضوا له منذ بداية الحرب؛ وتُظهر البيانات التي نشرها الجيش أيضًا زيادة حادة في عدد حالات الانتحار في صفوفه، حيث انتحر 21 جنديًا في عام 2024 و17 جنديًا في عام 2023.

ومنذ بداية الحرب، وفقا للمعطيات التي اعترف بها الجيش الإسرائيلي، انتحر 28 جنديا في ارتفاع حاد مرشح للارتفاع خلال العام الجاري، عزاه الجيش الإسرائيلي إلى "الضغوط النفسية غير المسبوقة التي تعرض لها الجنود".

قتلى الجيش الإسرائيلي:

329 قتيلا في هجوم القسام في السابع من أكتوبر عام 2023.

390 قتيلا خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.

50 قتيلا في العمليات البرية في لبنان.

37 قتيلا خلال "الأنشطة العملياتية" في منطقة الشمال.

11 قتيلا في الأنشطة العملياتية في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن 60 جنديًا لقوا حتفهم في "حوادث عملياتية" خلال العمليات البرية في قطاع غزة، وهو ما يمثل 15% من إجمالي القتلى في هذه العمليات، في حين قتل 5 جنود في "حوادث عملياتية" في لبنان، وهو ما يمثل 10% من إجمالي القتلى هناك.

وفي ما يتعلق بحالات الانتحار، أظهرت المعطيات أن من بين الحالات الـ28 المسجلة منذ بداية الحرب، هناك 16 جنديًا من قوات الاحتياط، أي ما يقارب 60% من مجمل الحالات. وبلغ إجمالي المنتحرين في صفوف الجيش الإسرائيلي عامي 2023 و2024، 38 حالة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "الحرب والضغوط النفسية غير المسبوقة التي تعرض لها الجنود كان لها تأثير واضح على هذا الارتفاع في حالات الانتحار" الذي يمثل أعلى نسبة منذ عام 2011.

وفي إطار محاولات الحد من هذه الظاهرة، أشار الجيش إلى أنه أقام مركز دعم هاتفي يعمل على مدار الساعة، حيث تلقى 3,900 مكالمة منذ بداية الحرب، مدعيا أن "العديد من حالات الانتحار قد تم تجنبها بفضل هذا الدعم". كما تم توسيع عدد المستشارين النفسيين العسكريين، حيث تم تجنيد حوالي 800 مستشار من الاحتياط.

وفي عام 2024، شهد الجيش زيادة ملحوظة في عدد القتلى بسبب "حوادث الطرق"، حيث لقي 20 جنديًا حتفهم في حوادث، مقارنة بـ 9 فقط في عام 2023.