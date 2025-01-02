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وفاة منفذ مجزرة مونتينيغرو بعد محاولته الانتحار

1/2/2025 12:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن وزير الداخلية في مونتينيغرو "الجبل الأسود" دانيلو سارانوفيتش، أن مسلحًا قتل 10 أشخاص على الأقل في هجوم على بلدة صغيرة وتوفي متأثرًا بجراحه في وقت متأخر من الأربعاء بعد محاولته الانتحار.
وقال سارانوفيتش لمحطة تلفزيونية رسمية إن الرجل الذي حددته الشرطة باسم ألكسندر مارتينوفيتش (45 عامًا) حاول الانتحار بالقرب من منزله في بلدة سيتينيي وتوفي متأثرًا بجراحه أثناء نقله إلى المستشفى.
وكانت الشرطة ووسائل إعلام قد قالت في وقت سابق إن مارتينوفيتش قتل عشرة أشخاص، بينهم طفلان، في إطلاق نار وأصاب أربعة آخرين الأربعاء بمدينة سيتينيي في مونتينيغرو بعد مشاجرة في حانة.
ودفعت الشرطة بقوات خاصة للبحث عن مارتينوفيتش في سيتينيي، على بعد نحو (30 كيلومترًا) شمال غرب العاصمة بودغوريتشا.
وذكر الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش عبر منصة إكس إنه "مصدوم ومندهش" إزاء المأساة.
وأضاف: "بدلاً من فرحة العطلة... تملكنا الحزن بسبب فقدان الأرواح البريئة".
وزار رئيس وزراء مونتينيغرو ميلويكو سبايتش المستشفى الذي يتلقى فيه المصابون العلاج وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام.
وعلّق سبايتش على الحادث قائلاً: "هذه مأساة فظيعة أثرت علينا جميعًا... كل فرق الشرطة منتشرة".
وقالت قناة فيجيستي إن شجارًا وقع في المطعم قبل إطلاق النار من جانب مارتينوفيتش الذي غادر إلى الشارع وأطلق النار هناك حيث قتل طفلين.
وتعد حوادث إطلاق النار العشوائي نادرة نسبيًا في مونتينيغرو.
وفي 2022، قُتل 11 شخصًا، بينهم طفلان ومسلح، وأصيب ستة في واقعة إطلاق نار عشوائي في مونتينيغرو.
وعلى الرغم من القوانين الصارمة على حيازة الأسلحة، لا تزال منطقة غرب البلقان تنتشر فيها الأسلحة غير القانونية التي يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الأولى.

سكاي نيوز عربية

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