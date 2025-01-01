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عودة حركة هبوط الطائرات بمطار الملكة علياء بعد تحسن الحالة الجوية

1/1/2025 7:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، الأربعاء، إنّه تم تأخير في هبوط الطائرات في مطار الملكة علياء الدولي نتيجة تشكل الضباب الكثيف في الأجواء المحيطة بالمطار.


وأضاف مستو أن تأخر الطائرات استمر لأكثر من ساعتين في الأجواء الأردنية، وتم تحويل هبوط بعض الطائرات إلى مطار ماركا بالعاصمة عمّان، و البعض الأخر في مطار الملك حسين في العقبة.


وأكد أن هبوط الطائرات الآن عاد بشكل تدريجي في مطار الملكة علياء الدولي بعد تحسن الحالة الجوية.

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