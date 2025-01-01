عودة حركة هبوط الطائرات بمطار الملكة علياء بعد تحسن الحالة الجوية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، الأربعاء، إنّه تم تأخير في هبوط الطائرات في مطار الملكة علياء الدولي نتيجة تشكل الضباب الكثيف في الأجواء المحيطة بالمطار.
وأضاف مستو أن تأخر الطائرات استمر لأكثر من ساعتين في الأجواء الأردنية، وتم تحويل هبوط بعض الطائرات إلى مطار ماركا بالعاصمة عمّان، و البعض الأخر في مطار الملك حسين في العقبة.
وأكد أن هبوط الطائرات الآن عاد بشكل تدريجي في مطار الملكة علياء الدولي بعد تحسن الحالة الجوية.
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