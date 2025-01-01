السفارة الأمريكية في دمشق: لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء بلدهم

وأكدت أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع السوريين لمساعدتهم على اغتنام هذه الفرصة التاريخية. نتمنى لكم ولأحبائكم السلام والأمل والسعادة في العام المقبل. سنة جديدة سعيدة!".

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