(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت Berliner Zeitung الألمانية، إنه يجب على أوروبا أن تستأنف اتصالاتها مع روسيا من أجل التوصل إلى حل ناجح للصراع في أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة: "وسيكون العامل الحاسم في هذا المجال مدى التفاعل مع روسيا. ويجب على أوروبا أن تنتقل من دعم أحد الجانبين المتحاربين، إلى الإدارة المشتركة لعملية السلام".
وجرت الإشارة إلى أنه توجد لدى ألمانيا فرصة كبيرة لترتيب وتحسين العلاقات مع روسيا على أساس تقارب الاقتصادات والمجتمعات. ولكن لهذا السبب، يجب أن يظهر فيها وفي الدول الأوروبية الأخرى سياسيون أقوياء ومستقلون لا يخشون السير ضد الأجندة المشتركة.
RT
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