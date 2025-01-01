MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت Berliner Zeitung الألمانية، إنه يجب على أوروبا أن تستأنف اتصالاتها مع روسيا من أجل التوصل إلى حل ناجح للصراع في أوكرانيا.



وأضافت الصحيفة: "وسيكون العامل الحاسم في هذا المجال مدى التفاعل مع روسيا. ويجب على أوروبا أن تنتقل من دعم أحد الجانبين المتحاربين، إلى الإدارة المشتركة لعملية السلام".

وجرت الإشارة إلى أنه توجد لدى ألمانيا فرصة كبيرة لترتيب وتحسين العلاقات مع روسيا على أساس تقارب الاقتصادات والمجتمعات. ولكن لهذا السبب، يجب أن يظهر فيها وفي الدول الأوروبية الأخرى أقوياء ومستقلون لا يخشون السير ضد الأجندة المشتركة.

RT