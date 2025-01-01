Wednesday, 01 January 2025 11:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردن يسمح للسوريين واللبنانيين بالمرور ترانزيت من وإلى دول الجوار

1/1/2025 5:08:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مدير معبر نصيب السوري الحدودي مع الأردن خالد البراد أنه بعد التنسيق بين الطرفين السوري والأردني، تم السماح للسوريين واللبنانيين بالمرور ترانزيت إلى دول الجوار.
وبين البراد وفقا لوكالة الانباء السورية أن المباحثات مع الجانبين أسفرت عن السماح للسوريين واللبنانيين بالمرور ترانزيت برا أو جوا إلى دول الجوار، شريطة حيازتهم على إقامات سنوية سارية المفعول أو تأشيرات تخولهم دخول الأردن اعتبارا من 1-1-2025".
وكان مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية باسم الدهامشة، أكد في وقت سابق أن الأردن لن يجبر أحدا على المغادرة والخيار متروك طوعا للاجئين السوريين .
وأشار أن مجموع السوريين الذين غادروا الأردن منذ 6 الشهر الماضي بلغ 22215 سوريا، موضحا أن عددا كبيرا منهم جاءوا عن طريق "الترانزيت" .








MENAFN01012025000208011052ID1109046468

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث