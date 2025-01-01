ماذا ينتظر عشاق الفلك في الأيام الأولى من عام 2025؟!

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ستكون بداية عام 2025 غنية بالأحداث الفلكية المميزة. ففي الأسبوع الأول من شهر يناير، سيشهد سكان الأرض زخات نيزكية قوية من نوع "كوادرانديد" وأكبر قرص شمس مرئي.
ويشير خبراء القبة السماوية في موسكو إلى أنه في الثالث من يناير، سيشاهد السكان في ليلة 3 على 4 ذروة سقوط الزخات النيزكية للعام الجديد، التي ستستمر حتى الفجر فوق الأفق الشرقي. ومن المتوقع أن يصل عدد الشهب إلى 120 شهابًا في الساعة. أما في اليوم الرابع، فسوف يشاهد السكان أكبر قرص مرئي للشمس بسبب قربها من الأرض.
وبالإضافة إلى ذلك، وفقًا لهم، ستحدث في 16 يناير مقابلة المريخ، حيث سيكون الكوكب الأحمر في أقرب مسافة من الأرض ويقع في الخط المستقيم الذي يربط الأرض بالشمس. أي ستكون الظروف ملائمة لمراقبته.
ويشير الخبراء إلى أن زخات الشهب ستكون واحدة من أفضل الزخات التي يمكن مراقبتها في عام 2025. كما ستتطور الظروف المواتية للمراقبة خلال ذروة زخات الشهب في أكتوبر ونوفمبر. ولكن سيكون من الصعب رؤية زخات الشهب في أبريل وأغسطس وأكتوبر وديسمبر 2025 من الأرض.
RT
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