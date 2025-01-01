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ماذا ينتظر عشاق الفلك في الأيام الأولى من عام 2025؟!

1/1/2025 1:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ستكون بداية عام 2025 غنية بالأحداث الفلكية المميزة. ففي الأسبوع الأول من شهر يناير، سيشهد سكان الأرض زخات نيزكية قوية من نوع "كوادرانديد" وأكبر قرص شمس مرئي.


ويشير خبراء القبة السماوية في موسكو إلى أنه في الثالث من يناير، سيشاهد السكان في ليلة 3 على 4 ذروة سقوط الزخات النيزكية للعام الجديد، التي ستستمر حتى الفجر فوق الأفق الشرقي. ومن المتوقع أن يصل عدد الشهب إلى 120 شهابًا في الساعة. أما في اليوم الرابع، فسوف يشاهد السكان أكبر قرص مرئي للشمس بسبب قربها من الأرض.


وبالإضافة إلى ذلك، وفقًا لهم، ستحدث في 16 يناير مقابلة المريخ، حيث سيكون الكوكب الأحمر في أقرب مسافة من الأرض ويقع في الخط المستقيم الذي يربط الأرض بالشمس. أي ستكون الظروف ملائمة لمراقبته.


ويشير الخبراء إلى أن زخات الشهب ستكون واحدة من أفضل الزخات التي يمكن مراقبتها في عام 2025. كما ستتطور الظروف المواتية للمراقبة خلال ذروة زخات الشهب في أكتوبر ونوفمبر. ولكن سيكون من الصعب رؤية زخات الشهب في أبريل وأغسطس وأكتوبر وديسمبر 2025 من الأرض.

RT

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