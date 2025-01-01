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دولة عربية تصدر لائحتين جديدتين لتعرفة استهلاك الكهرباء

1/1/2025 1:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة في سلطنة عمان قرارين بلائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة ولائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها، وأكدت الهيئة أن التعرفة المطبقة بموجب هذه اللوائح تعكس التعرفة المطبقة حاليًا.
ويأتي نشر اللائحتين التزامًا بالمتطلبات القانونية لضمان تعريف المشتركين والمشغلين بالتفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه التعرفة. وتستهدف لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة المشتركين من الفئة غير السكنية الذين يتجاوز استهلاكهم السنوي من الكهرباء 100 ميغاواط ساعة، حيث تحدد الهيئة هذه التعرفة بصفة سنوية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما أجازت اللائحة للهيئة إصدار أي قواعد أو ضوابط تتضمن أحكامًا لتنظيم تطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة للمشتركين. أما لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها، فتحدد التعرفة للفئات السكنية للحساب الأساسي والإضافي للمشتركين وفق الاستهلاك، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

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