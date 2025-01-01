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سرقة مقتنيات قيمتها بالملايين من قصر في لندن

1/1/2025 1:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تبحث الشرطة في لندن عن سارق اقتحم قصرا مأهولا وسرق مجوهرات وحقائب يد فاخرة ونقودا تزيد قيمتها عن 5.10 مليون جنيه إسترليني (2.13 مليون دولار).
وكان صاحبا المنزل، الذين حددت وسائل الإعلام البريطانية هوياتهما بأنهما أحد المؤثرين على "إنستغرام"، غير موجودين في المنزل وقت السرقة في 7 ديسمبر الماضي.
ومع ذلك، كان هناك موظفون في المنزل، وكادت إحدى العاملات أن تواجه اللص المسلح، وفقا لتسجيلات كاميرات المراقبة.
ومن بين المسروقات خاتم ألماس يزن 73.10 قيراطا، وأقراط ألماس، ودبوس مرصع بالذهب والألماس والياقوت الأزرق.
كما تضمنت المسروقات حقائب يد بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني (189 ألف دولار).
وقد عرض أصحاب المنزل مكافأة قدرها 500 ألف جنيه إسترليني (628 ألف دولار) لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال المشتبه به وإدانته، بالإضافة إلى مكافأة إضافية بنسبة 10 بالمئة من قيمة الممتلكات المسروقة التي يتم استعادتها.
سكاي نيوز








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