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الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عضوا أصيلا في هيئة التحكيم العمالي بقرار وزاري جديد

12/31/2024 7:16:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬خطوة‭ ‬بارزة‭ ‬تعكس‭ ‬الأهمية‭ ‬المتزايدة‭ ‬للدور‭ ‬النقابي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬استقرار‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وضمان‭ ‬العدالة‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬العملية‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬أصدر‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬97‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بشأن‭ ‬تشكيل‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم‭ ‬العمالي‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬160‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬السيد‭ ‬أسامة‭ ‬سلمان‭ ‬قمبر،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الحُر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين،‭ ‬عضوا‭ ‬أصيلا‭ ‬في‭ ‬الهيئة،‭ ‬وذلك‭ ‬نظير‭ ‬الخبرات‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬الاتحاد‭ ‬وكوادره‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭ ‬والعدالة‭ ‬العمالية‭.‬

تعد‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم‭ ‬العمالي‭ ‬إحدى‭ ‬الآليات‭ ‬القانونية‭ ‬المهمة‭ ‬لحل‭ ‬النزاعات‭ ‬الجماعية‭ ‬بين‭ ‬العمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬النزاعات‭ ‬بسرعة‭ ‬وعدالة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬التقليدي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬المستقرة‭ ‬والمنتجة‭. ‬وتتشكل‭ ‬الهيئة‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ (‬160‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل،‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬برئاسة‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬قضاة‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬المدنية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتنظيم‭ ‬النقابي،‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭.‬

وتختص‭ ‬الهيئة‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬العمالية‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬يتعذر‭ ‬حلها‭ ‬عبر‭ ‬المفاوضات‭ ‬الجماعية‭ ‬أو‭ ‬مجلس‭ ‬تسوية‭ ‬النزاعات‭ ‬الجماعية،‭ ‬حيث‭ ‬تفصل‭ ‬فيها‭ ‬بقرارات‭ ‬ملزمة‭ ‬للطرفين‭ ‬وفق‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬أسامة‭ ‬سلمان‭ ‬قمبر،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الحُر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لقيادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬وكوادره‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعيين‭ ‬المهم‭. ‬وأكد‭ ‬قمبر‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم‭ ‬يمثل‭ ‬اعترافاً‭ ‬بالدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬وتعزيز‭ ‬العدالة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وقال‭ ‬قمبر‭: ‬‮»‬إن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحُر‭ ‬بتعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬الإنتاج،‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬ومصالح‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تُعد‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬لتطبيق‭ ‬مبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬والشفافية‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬النزاعات‭ ‬العمالية‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬استقرار‭ ‬علاقات‭ ‬العمل‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭.‬‮«‬

وأضاف‭: ‬‮»‬الاتحاد‭ ‬الحُر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬يضم‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬والخبرات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تؤهله‭ ‬للإسهام‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬تسوية‭ ‬النزاعات‭ ‬الجماعية‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬بطريقة‭ ‬تضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬وتحفظ‭ ‬مصالح‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭.‬‮«‬

دور‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم‭ ‬العمالي

وفقاً‭ ‬لقانون‭ ‬العمل،‭ ‬تتولى‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬العمالية‭ ‬التي‭ ‬تعجز‭ ‬أطرافها‭ ‬عن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬ودي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المفاوضات‭ ‬الجماعية‭ ‬أو‭ ‬مجلس‭ ‬تسوية‭ ‬النزاعات‭ ‬الجماعية‭. ‬وتتمتع‭ ‬الهيئة‭ ‬بصلاحيات‭ ‬واسعة‭ ‬تشمل‭ ‬استجواب‭ ‬الأطراف‭ ‬وسماع‭ ‬الشهود‭ ‬وندب‭ ‬الخبراء‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬المستندات‭ ‬والدفاتر‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالنزاع‭.‬

كما‭ ‬يحق‭ ‬لها‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬غياب‭ ‬نص‭ ‬تشريعي،‭ ‬يتم‭ ‬الاستناد‭ ‬إلى‭ ‬العرف،‭ ‬أو‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬أو‭ ‬مبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الطبيعي‭ ‬وقواعد‭ ‬العدالة‭. ‬وتصدر‭ ‬قرارات‭ ‬الهيئة‭ ‬بأغلبية‭ ‬الأصوات‭ ‬وتُعتبر‭ ‬بمثابة‭ ‬أحكام‭ ‬نهائية‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭.‬

تشكيل‭ ‬الهيئة‭ ‬وفق‭ ‬المادة‭
(‬160‭)‬

تنص‭ ‬المادة‭ (‬160‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تشكيل‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم‭ ‬يتم‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬المعني‭ ‬بشؤون‭ ‬العدل‭ ‬كل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬بحيث‭ ‬تتكون‭ ‬من‭:‬

1‭. ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬قضاة‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬المدنية،‭ ‬يرأسهم‭ ‬أقدم‭ ‬القضاة‭.‬

2‭. ‬محكم‭ ‬عن‭ ‬منظمة‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬تسميه‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭.‬

3‭. ‬محكم‭ ‬عن‭ ‬التنظيم‭ ‬النقابي‭ ‬يسميه‭ ‬الاتحاد‭ ‬النقابي‭ ‬المعني‭.‬

4‭. ‬محكم‭ ‬عن‭ ‬الوزارة‭ ‬يسميه‭ ‬الوزير‭ ‬المعني‭.‬

ويأتي‭ ‬انضمام‭ ‬السيد‭ ‬أسامة‭ ‬سلمان‭ ‬قمبر‭ ‬عضوا‭ ‬أصيلا‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬ممثلاً‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحُر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬دور‭ ‬التنظيمات‭ ‬النقابية‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬استقرار‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭. ‬

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