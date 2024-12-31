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وزير الخارجية السوري يبحث مع نظيره المصري الاستقرار والازدهار للمنطقة

12/31/2024 7:08:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء أنه تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري بدر عبد العاطي، شددا خلاله على دور بلديهما في "تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة".
وكتب الوزير السوري على منصة إكس "سعدت باتصال معالي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والذي أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة"، علما بأنه أول تواصل رسمي معلن بين البلدين.








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