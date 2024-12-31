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الأمم المتحدة: عام 2024 كان الأكثر عداوة من قبل المستوطنين بالضفة الغربية

12/31/2024 3:10:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الاوتشا) اليوم الثلاثاء، إن عام 2024 شهد أعلى عدد من الحوادث المتعلقة بالمستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ أن بدأ المكتب في حفظ السجلات قبل ما يقرب من عقدين من الزمان.


وأضاف المكتب، في تقريره اليومي، لقد أسفرت حوالي 1400 حادثة عن سقوط ضحايا فلسطينيين، أو إتلاف الممتلكات أو كليهما.


وبين أنه من بين 4700 شخص نزحوا في جميع أنحاء الضفة الغربية في العام الماضي، ذكر 12 بالمئة، أن عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول أسباب رئيسية أجبرتهم على ترك منازلهم أو مجتمعاتهم.


وقال التقرير إن العام 2024 شهد ثاني أعلى عدد من القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء تسجيلات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بعد عام 2023 الذي كان الأعلى.


وقال المكتب لقد استشهد أكثر من 480 فلسطينيًا، بينهم 91 طفلاً، في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، معظمهم استشهد على يد القوات الإسرائيلية.


يذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن العمليات الإسرائيلية في عامي 2023 و2024 في الضفة الغربية شملت غارات جوية وتكتيكات حربية أخرى يبدو أنها تتجاوز وسائل إنفاذ القانون القياسية.

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