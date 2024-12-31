باسيل يعد بمفاجآت في جلسة انتخاب رئيس لبنان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توقع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الثلاثاء، أن تحدث "مفاجآت كثيرة وسيناريوهات عدة" في ما يتعلق بجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.وقال باسيل في تصريحات صحفية: "نحن نريد جلسة لانتخاب رئيس حتى لو لم يكن خيارنا الأول، لأن ما يخبؤه لنا المستقبل من تطورات إقليمية ودولية قد يكون أكبر من قدرة لبنان على تحمله أو أن يكون لمصلحة لبنان".



وأضاف: "هناك أمل في الوصول إلى تفاهم داخلي يحيد لبنان عن أزمات المنطقة".



ولفت باسيل، الذي يترأس التيار الوطني الحر وتكتل "لبنان القوي" النيابي، إلى أننا "نحن كتيار لسنا مع الممانعة ولسنا مع المعارضة وفي نقاشنا مع جميع الأفرقاء وجدنا أن هناك فرصة لجمع الممانعة والمعارضة على اسم توافقي.. نريد رئيسا إصلاحيا وطنيا يريد بناء دولة ولا يأخذنا إلى نزاع داخلي".



وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعا إلى عقد جلسة في التاسع من يناير المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، حسبما نقلت الوكالة الوطنية الإعلام اللبنانية الرسمية.

RT