تعيين اللواء مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع بالحكومة السورية الجديدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت قيادة العمليات العسكرية في سوريا اليوم الثلاثاء، تعيين اللواء المهندس مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة الانتقالية الجديدة بالجمهورية العربية السورية.وأبو قصرة مواليد مدينة حلفايا في محافظة حماة، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من دمشق.



تولى أبو قصرة هندسة القدرات العسكرية للفصائل المسلحة في شمال سوريا منذ العام 2011، وقاد معظم العمليات العسكرية هناك، وعرف باسمه العسكري "أبو حسن الحموي".



لاحقا، شغل منصب القائد العام للجناح العسكري لهيئة تحرير الشام، وهو أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي قادت معركة "ردع العدوان" ضد النظام السوري السابق.



وكان قائد العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع (الجولاني)، أعلن مؤخرا عن ترفيعات جديدة في قيادة الجيش السوري شملت أبو قصرة وغيره من الضباط.

RT