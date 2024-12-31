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شاهد : بدايات تساقط الثلوج بالاردن وتحذير للسائقين بهذه المناطق - فيديو

12/31/2024 6:08:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نشرت مديرية الامن العام مقطع فيديو حول بدايات تساقط رذاذ ثلجي في منطقة لواء البتراء - طريق الرصيف باتجاه رأس النقب .

وجددت مديرية الأمن العام تأكيدها على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في تلك المنطقة.

تستمر المملكة اليوم تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي؛ حيث تكون الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في معظم المناطق. يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً، خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، قد تصحبها العواصف الرعدية وزخات من البرد، مما يؤدي إلى جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها منطقة البحر الميت.
ووفق الارصاد الجوية هناك احتمالية لتساقط زخات ثلجية غير مؤثرة على قمم جبال الشراه، ومع مساء اليوم تضعف فرص الهطول تدريجياً مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


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