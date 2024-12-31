مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية
التاريخ
12/31/2024 4:20:49 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN - اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت محافظة القدس، بأن عدداً من المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
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