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مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

12/31/2024 4:20:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن عدداً من المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

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