الأردن.. تثبيت الضريبة الخاصة على مركبات كهربائية وتقليل رسوم الترخيص 50%

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، آلية جديدة متدرِجة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية.

وتعتمد الآلية الجديدة نهج التدرُّج في التطبيق على مدى 3 سنوات بدلاً من تطبيقها دفعة واحدة بداية العام المقبل كما كان مقرراً.

كما قرر مجلس الوزراء تثبيت الضريبة الخاصة على المركبات التي تبلغ قيمتها أقل من 10 آلاف دينار دون الجمرك بواقع 10 بالمئة في عام 2025 لتصبح 12 بالمائة عام 2026 و 15 بالمائة عام 2027.



وأوضح أن التعديلات تُشجِّع على اقتناء المركبات الموفِّرة للطَّاقة من خلال تقليل رسوم الترخيص السنويَّة للهايبرد بنسبة 25% وللكهرباء 50 % مقارنة مع مثيلتها من مركبات البنزين التي تُرخَّص بعد صدور النظام.

ووفق التعديلات فإنه لا تغيير على رسوم ترخيص المركبات الكهربائيَّة التي تقلُّ قيمتها دون الجمرك عن عشرة آلاف دينار بحيث تبقى (50) ديناراً.



وتشجع التعديلات على اقتناء المركبات الموفِّرة للطَّاقة من خلال تقليل رسوم الترخيص السنويَّة للهايبرد بنسبة 25% وللكهرباء 50 % مقارنة مع مثيلتها من مركبات البنزين التي تُرخَّص بعد صدور النظام.

وتهدف التعديلات لتحقيق العدالة ومعالجة التشوُّهات في طريقة احتساب رسم الترخيص الحاليَّة.







