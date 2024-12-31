الأردن.. تثبيت الضريبة الخاصة على مركبات كهربائية وتقليل رسوم الترخيص 50%

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، آلية جديدة متدرِجة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية.
وتعتمد الآلية الجديدة نهج التدرُّج في التطبيق على مدى 3 سنوات بدلاً من تطبيقها دفعة واحدة بداية العام المقبل كما كان مقرراً.
كما قرر مجلس الوزراء تثبيت الضريبة الخاصة على المركبات التي تبلغ قيمتها أقل من 10 آلاف دينار دون الجمرك بواقع 10 بالمئة في عام 2025 لتصبح 12 بالمائة عام 2026 و 15 بالمائة عام 2027.
وأوضح أن التعديلات تُشجِّع على اقتناء المركبات الموفِّرة للطَّاقة من خلال تقليل رسوم الترخيص السنويَّة للهايبرد بنسبة 25% وللكهرباء 50 % مقارنة مع مثيلتها من مركبات البنزين التي تُرخَّص بعد صدور النظام.
ووفق التعديلات فإنه لا تغيير على رسوم ترخيص المركبات الكهربائيَّة التي تقلُّ قيمتها دون الجمرك عن عشرة آلاف دينار بحيث تبقى (50) ديناراً.
وتشجع التعديلات على اقتناء المركبات الموفِّرة للطَّاقة من خلال تقليل رسوم الترخيص السنويَّة للهايبرد بنسبة 25% وللكهرباء 50 % مقارنة مع مثيلتها من مركبات البنزين التي تُرخَّص بعد صدور النظام.
وتهدف التعديلات لتحقيق العدالة ومعالجة التشوُّهات في طريقة احتساب رسم الترخيص الحاليَّة.
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