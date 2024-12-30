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بايسرز يثأر من سلتيكس

12/30/2024 7:14:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ثأر‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬لخسارته‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬أمام‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وتغلب‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره‭ ‬123‭-‬114،‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭.‬

وبعد‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬تألق‭ ‬جايلن‭ ‬براون‭ ‬بتسجيله‭ ‬44‭ ‬نقطة‭ ‬وقيادته‭ ‬سلتيكس‭ ‬لاكتساح‭ ‬بايسرز‭ ‬142‭-‬105،‭ ‬تمكن‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬الثأر‭ ‬سريعا‭.‬

وتعملق‭ ‬تايريز‭ ‬هاليبورتون‭ ‬بتسجيله‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬ست‭ ‬متابعات‭ ‬وسبع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يرتكب‭ ‬أي‭ ‬كرة‭ ‬ضائعة‭ (‬تورن‭ ‬أوفر‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬تخطى‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬بايسرز‭ ‬عتبة‭ ‬العشر‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬هجومية‭ ‬جيدة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬انهاء‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬متقدما‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬16‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭.‬

كما‭ ‬أسهم‭ ‬لبايسرز‭ ‬الكاميروني‭ ‬باسكال‭ ‬سياكام‭ ‬والكندي‭ ‬أندرو‭ ‬نيمبهارد‭ ‬بـ17‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أضاف‭ ‬الأخير‭ ‬ثماني‭ ‬متابعات‭ ‬وثماني‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬الى‭ ‬رصيده‭ ‬الشخصي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عاد‭ ‬الى‭ ‬تشكيلة‭ ‬فريقه‭ ‬اثر‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬الجمعة‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬واصل‭ ‬براون‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬لسلتيكس‭ ‬مسجلا‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬بينها‭ ‬13‭ ‬تسديدة‭ ‬ناجحة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬21‭ ‬محاولة،‭ ‬مع‭ ‬ست‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭. ‬وأضاف‭ ‬جايسون‭ ‬تايتوم‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬تسع‭ ‬متابعات‭ ‬وست‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وقال‭ ‬نيمبهارد‭ ‬إن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وتيرة‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬عندما‭ ‬قلّص‭ ‬بوسطن‭ ‬الفارق‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬الى‭ ‬نقطتين‭ ‬قبل‭ ‬7‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت،‭ ‬كان‭ ‬أساسيا‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬إنديانا‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬اعتقد‭ ‬أنّه‭ ‬كان‭ ‬الشيء‭ ‬الأكبر‭ ‬الذي‭ ‬قمنا‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬المباراة‮»‬‭. ‬وواصل‭: ‬‮«‬حافظنا‭ ‬على‭ ‬وتيرة‭ ‬اللعب‭. ‬لم‭ ‬نخفف‭ ‬من‭ ‬الإيقاع‭ ‬ولم‭ ‬نكترث‭ ‬للنتيجة‭ ‬كثيرا‮»‬‭.‬


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