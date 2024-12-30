بايسرز يثأر من سلتيكس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجليس - (أ ف ب): ثأر إنديانا بايسرز لخسارته قبل يومين أمام بوسطن سلتيكس حامل اللقب وتغلب عليه في عقر داره 123-114، ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وبعد 48 ساعة فقط من تألق جايلن براون بتسجيله 44 نقطة وقيادته سلتيكس لاكتساح بايسرز 142-105، تمكن الأخير من الثأر سريعا.
وتعملق تايريز هاليبورتون بتسجيله 31 نقطة مع ست متابعات وسبع تمريرات حاسمة من دون أن يرتكب أي كرة ضائعة (تورن أوفر)، كما تخطى ستة من لاعبي بايسرز عتبة العشر نقاط في ليلة هجومية جيدة، حيث تمكن الفائز من انهاء النصف الأول متقدما بسبع نقاط قبل أن يصل الفارق الى 16 في الربع الثالث.
كما أسهم لبايسرز الكاميروني باسكال سياكام والكندي أندرو نيمبهارد بـ17 نقطة، في حين أضاف الأخير ثماني متابعات وثماني تمريرات حاسمة الى رصيده الشخصي، بعد أن عاد الى تشكيلة فريقه اثر غيابه عن مباراة الجمعة بداعي الإصابة.
في المقابل، واصل براون عروضه القوية لسلتيكس مسجلا 31 نقطة بينها 13 تسديدة ناجحة من أصل 21 محاولة، مع ست تمريرات حاسمة. وأضاف جايسون تايتوم 22 نقطة مع تسع متابعات وست تمريرات حاسمة.
وقال نيمبهارد إن الحفاظ على وتيرة اللعب في الربع الأخير عندما قلّص بوسطن الفارق من 11 نقطة الى نقطتين قبل 7 دقائق من نهاية الوقت، كان أساسيا بالنسبة الى إنديانا.
وأوضح «اعتقد أنّه كان الشيء الأكبر الذي قمنا به في أواخر المباراة». وواصل: «حافظنا على وتيرة اللعب. لم نخفف من الإيقاع ولم نكترث للنتيجة كثيرا».
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