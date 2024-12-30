رونار: مواجهة عمان صعبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت – (قنا): أكد الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب السعودي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام المنتخب العماني، والمقررة اليوم الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، المقامة حاليا في الكويت وتستمر حتى الرابع من يناير .
وأوضح المدرب خلال المؤتمر الصحفي أمس، أن المنتخب السعودي وصل إلى هذا الدور بفضل تاريخه وأدائه في دور المجموعات الذي لم يكن سهلا، مشيرا إلى أن الهدف الآن هو الوصول إلى المباراة النهائية، لكن تجاوز المنتخب العماني القوي يتطلب تركيزا كبيرا وأداء مميزا.
وأشار المدرب إلى صعوبة المباراة الأخيرة أمام العراق، مشيدا بالمستوى الذي قدمه الفريق وبالدعم الجماهيري الكبير الذي فاجأه بمدى زخم الحضور، وأضاف أن الأداء الجماعي في تلك المباراة كان جيدا، خاصة في خط الوسط، مما منح المهاجمين حرية أكبر، مبرزا دور عبد الله الحمدان رغم عدم مشاركته أساسيا، بسبب الأولوية لتأمين الجانب الدفاعي. وأكد رينار أن انضمام مروان الصحفي إلى المجموعة بعد مباراة العراق يعتبر إضافة مهمة، وأن قرار مشاركته أساسيا في مباراة الغد، سيتخذ بعد الحصة التدريبية الأخيرة. كما أشاد بدور قائد المنتخب سالم الدوسري، الذي تحدى الإصابة وأصر على دعم الفريق، واصفا موقفه بأنه درس في التضحية للاعبين الشباب.
بدوره، أكد عون السلولي لاعب المنتخب السعودي، جاهزية كل اللاعبين لخوض مواجهة المنتخب العماني يوم غد، من أجل الفوز والتأهل إلى الدور النهائي والمضي خلف الهدف الأساسي من المشاركة وهو الفوز باللقب الخليجي بعد غياب، وأشاد بالدعم الكبير من الجماهير السعودية، خاصة في المباراة الأخيرة أمام العراق، متمنيا أن يواصل الفريق تقديم الأداء القوي حتى تحقيق الهدف.
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