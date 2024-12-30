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رونار: مواجهة عمان صعبة

12/30/2024 7:14:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ ‬ ‭ (‬قنا‭): ‬أكد‭ ‬الفرنسي‭ ‬هيرفي‭ ‬رونار‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬صعوبة‭ ‬المواجهة‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني،‭ ‬والمقررة‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يناير‭ .‬

وأوضح‭ ‬المدرب‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬بفضل‭ ‬تاريخه‭ ‬وأدائه‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سهلا،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬لكن‭ ‬تجاوز‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬القوي‭ ‬يتطلب‭ ‬تركيزا‭ ‬كبيرا‭ ‬وأداء‭ ‬مميزا‭.‬

وأشار‭ ‬المدرب‭ ‬إلى‭ ‬صعوبة‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬العراق،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬الفريق‭ ‬وبالدعم‭ ‬الجماهيري‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬فاجأه‭ ‬بمدى‭ ‬زخم‭ ‬الحضور،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الأداء‭ ‬الجماعي‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‭ ‬كان‭ ‬جيدا،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الوسط،‭ ‬مما‭ ‬منح‭ ‬المهاجمين‭ ‬حرية‭ ‬أكبر،‭ ‬مبرزا‭ ‬دور‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الحمدان‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬مشاركته‭ ‬أساسيا،‭ ‬بسبب‭ ‬الأولوية‭ ‬لتأمين‭ ‬الجانب‭ ‬الدفاعي‭. ‬وأكد‭ ‬رينار‭ ‬أن‭ ‬انضمام‭ ‬مروان‭ ‬الصحفي‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬العراق‭ ‬يعتبر‭ ‬إضافة‭ ‬مهمة،‭ ‬وأن‭ ‬قرار‭ ‬مشاركته‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الغد،‭ ‬سيتخذ‭ ‬بعد‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬الأخيرة‭. ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بدور‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري،‭ ‬الذي‭ ‬تحدى‭ ‬الإصابة‭ ‬وأصر‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الفريق،‭ ‬واصفا‭ ‬موقفه‭ ‬بأنه‭ ‬درس‭ ‬في‭ ‬التضحية‭ ‬للاعبين‭ ‬الشباب‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬عون‭ ‬السلولي‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬جاهزية‭ ‬كل‭ ‬اللاعبين‭ ‬لخوض‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬يوم‭ ‬غد،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‭ ‬والتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬والمضي‭ ‬خلف‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬وهو‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬الخليجي‭ ‬بعد‭ ‬غياب،‭ ‬وأشاد‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬السعودية،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬العراق،‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬الفريق‭ ‬تقديم‭ ‬الأداء‭ ‬القوي‭ ‬حتى‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭.‬


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