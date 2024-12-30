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إطلاق صاروخين من شمال غزة

12/30/2024 3:13:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخين أطلقا من شمال غزة.
وذكرت مراسلة الجزيرة أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات زيكيم ونتيف هعساراه بغلاف القطاع.








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