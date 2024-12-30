إطلاق صاروخين من شمال غزة

إطلاق صاروخين من شمال غزة
التاريخ
12/30/2024 3:13:42 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخين أطلقا من شمال غزة.
وذكرت مراسلة الجزيرة أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات زيكيم ونتيف هعساراه بغلاف القطاع.
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