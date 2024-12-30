قطر: عدد السياح يتجاوز الـ 5 مليون في العام 2024

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) سا باولو – وفقاً للمعلومات التي نشرتها الهيئة العام للسياحة في دولة قطر – قطر للسياحة والتي نشرتها وكالة الأنباء القطرية، فقد تجاوز عدد زوار دولة قطر الـ 5 مليون زائر دولي في العام 2024. حيث يعتبر هذا الرقم نمو بنسبة 25% في عدد القادمين من الخارج بالمقارنة مع العام 2023.

من ناحيته أكد رئيس قطر للسياحة سعد بن علي الخرجي قائلاً:” يعد تجاوز الـ 5 ملايين زائر إنجازاً رائعاً لدولة قطر، مما يقربنا من تحقيق رؤيتنا المتمثلة في ترسيخ مكانة البلاد كواحدة من أسرع الوجهات نمواً في العالم وكوجهة رئيسية للعائلات”.

وأضاف الخرجي بأن النمو السنوي بنسبة 25% إلى جانب المبيعات الاستثنائية التي بلغت 10 ملايين ليلة إقامة فندقية ، يعزز من فعالية استراتيجية السياحة في البلاد والجهود التعاونية مع أصحاب المصلحة. وقال الخرجي إن قطر تقدم تجارب فريدة وخدمات متميزة للزوار مع جميع جهات الاتصال في البلاد.

كذلك وفقاً لرئيس قطر للسياحة، إن هدف دولة قطر هو مضاعفة عدد الزوار إلى 3 أضعاف في الفترة الممتدة من العام 2022 إلى العام 2030 حيث قال:“إن أهدافنا السياحية طموحة جداً لكنها قابلة للتحقيق”. كما تهدف إلى زيادة الإنفاق على السياحة الداخلية وجعل القطاع يمثل من 10٪ إلى 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي (GDP).

وتجدر الإشارة إلى أن مواطني مجلس التعاون الخليجي قد يشكلون حالياً 41% من زوار دولة قطر الأجانب. ومن ضمن الدول المهمة كمصدر للسياح كل من المملكة العربية السعودية والهند والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة، نموا كبيرا في الوافدين هذا العام.

حاليا ، يمثل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي 41٪ من الزوار الأجانب إلى قطر. كما تجحدر الإشارة إلى أن البلدان المهمة كمصدر للسياحة مثل المملكة العربية السعودية والهند والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة ، قد شهدت نمواً كبيراً في عدد الوافدين هذا العام.

مواقع الجذب السياحي

إن تجاوز الـ 5 مليون زائر للبلاد يتجاوز ما هدفت إليه البلاد خلال هذا العام والذي كان 4.79 مليون. الجدير بالذكر بأن 56% من زوار قطر قد وصلوا عن طريق الجو، و37% عن طريق البر، و7% عن طريق البحر. كما أشار هذا الخبر إلى الأحداث والفعاليات التي نظمتها البلاد والتي دفعت بالسياحة مثل تنظيم قطر لبطولة كأس آسيا وجائزة قطر الكبرى للفورمولا1، إضافة للرحلات البحرية والرقم القياسي للزوار السعوديين خلال العطلة المدرسية.

©Hector Retamal/AFP

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