قطر: عدد السياح يتجاوز الـ 5 مليون في العام 2024

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) سا باولو – وفقاً للمعلومات التي نشرتها الهيئة العام للسياحة في دولة قطر – قطر للسياحة والتي نشرتها وكالة الأنباء القطرية، فقد تجاوز عدد زوار دولة قطر الـ 5 مليون زائر دولي في العام 2024. حيث يعتبر هذا الرقم نمو بنسبة 25% في عدد القادمين من الخارج بالمقارنة مع العام 2023.

من ناحيته أكد رئيس قطر للسياحة سعد بن علي الخرجي قائلاً:” يعد تجاوز الـ 5 ملايين زائر إنجازاً رائعاً لدولة قطر، مما يقربنا من تحقيق رؤيتنا المتمثلة في ترسيخ مكانة البلاد كواحدة من أسرع الوجهات نمواً في العالم وكوجهة رئيسية للعائلات”.

وأضاف الخرجي بأن النمو السنوي بنسبة 25% إلى جانب المبيعات الاستثنائية التي بلغت 10 ملايين ليلة إقامة فندقية ، يعزز من فعالية استراتيجية السياحة في البلاد والجهود التعاونية مع أصحاب المصلحة. وقال الخرجي إن قطر تقدم تجارب فريدة وخدمات متميزة للزوار مع جميع جهات الاتصال في البلاد.

كذلك وفقاً لرئيس قطر للسياحة، إن هدف دولة قطر هو مضاعفة عدد الزوار إلى 3 أضعاف في الفترة الممتدة من العام 2022 إلى العام 2030 حيث قال:“إن أهدافنا السياحية طموحة جداً لكنها قابلة للتحقيق”. كما تهدف إلى زيادة الإنفاق على السياحة الداخلية وجعل القطاع يمثل من 10٪ إلى 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي (GDP).

وتجدر الإشارة إلى أن مواطني مجلس التعاون الخليجي قد يشكلون حالياً 41% من زوار دولة قطر الأجانب. ومن ضمن الدول المهمة كمصدر للسياح كل من المملكة العربية السعودية والهند والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة، نموا كبيرا في الوافدين هذا العام.

مواقع الجذب السياحي

إن تجاوز الـ 5 مليون زائر للبلاد يتجاوز ما هدفت إليه البلاد خلال هذا العام والذي كان 4.79 مليون. الجدير بالذكر بأن 56% من زوار قطر قد وصلوا عن طريق الجو، و37% عن طريق البر، و7% عن طريق البحر. كما أشار هذا الخبر إلى الأحداث والفعاليات التي نظمتها البلاد والتي دفعت بالسياحة مثل تنظيم قطر لبطولة كأس آسيا وجائزة قطر الكبرى للفورمولا1، إضافة للرحلات البحرية والرقم القياسي للزوار السعوديين خلال العطلة المدرسية.

©Hector Retamal/AFP

