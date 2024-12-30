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النتن ياهو يصاب بمرض السرطان

12/30/2024 10:09:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الأطباء تشخيص إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسرطان البروستات من الدرجة الثالثة وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية جراء تضخم غدة البروستات.

وذكرت "القناة 12": "‏بشكل رسمي.. الإعلان عن إصابة نتنياهو 75 عاما بسرطان البروستات".

إلى ذلك أعلن رئيس الفريق الطبي لرئيس الحكومة الإسرائيلي عن تشخيص إصابة نتنياهو بسرطان البروستات من الدرجة 3.

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