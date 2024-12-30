النتن ياهو يصاب بمرض السرطان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الأطباء تشخيص
إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بسرطان البروستات من الدرجة الثالثة وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية جراء تضخم غدة البروستات.
وذكرت "القناة 12": "بشكل رسمي.. الإعلان عن إصابة نتنياهو 75 عاما بسرطان البروستات".
إلى ذلك أعلن رئيس الفريق الطبي لرئيس الحكومة الإسرائيلي عن تشخيص إصابة نتنياهو بسرطان البروستات من الدرجة 3.
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