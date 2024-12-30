حيلة بسيطة تمنحك 15 غيغا إضافية في مساحة تخزين Gmail

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعد خدمات غوغل من بين الأكثر سخاءً في التخزين السحابي، حيث يحصل كل مستخدم جديد على 15 غيغابايت مجاناً عند إنشاء حساب Gmail، إلا أن هذه المساحة تمتلئ سريعاً، خصوصاً عند استخدام غوغل درايف أو Photos لتخزين الصور ومقاطع الفيديو.ويمكن تجاوز ازدحام صندوق البريد بالنشرات الإخبارية غير المقروءة أو الرسائل العشوائية عبر حيلة ذكية، مع الاحتفاظ بالرسائل المهمة في مكان آمن، دون الحاجة إلى إنفاق أي أموال.



خطوات الحصول على مساحة مجانية إضافية:

1. النسخ الاحتياطي أولاً

حفظ نسخة احتياطية من الرسائل القديمة على جهاز الكمبيوتر أو قرص صلب خارجي خطوة ضرورية لضمان عدم فقدان أي ملفات أثناء العملية.



2. تهيئة الحساب الأصلي للنقل

- تسجيل الدخول إلى حساب Gmail الأصلي.

- فتح الإعدادات من خلال رمز الترس في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختيار "عرض جميع الإعدادات".

- في تبويب "إعادة التوجيه وPOP/IMAP"، تفعيل خيار "تمكين POP لجميع البريد".

- اختيار حذف الرسائل تلقائياً بعد نقلها من الحساب الأصلي، ثم حفظ التغييرات.



3. إنشاء حساب جديد لنقل الرسائل

- إنشاء حساب Gmail جديد ليعمل كأرشيف.

- الدخول إلى إعدادات الحساب الجديد واختيار "إضافة حساب بريد إلكتروني" من قسم "التحقق من البريد من حسابات أخرى".

- إدخال البريد الإلكتروني الأصلي، ثم اختيار "استيراد الرسائل من حسابي الآخر (POP3)".

- إدخال كلمة مرور الحساب الأصلي (ويمكن إنشاء كلمة مرور مؤقتة إذا لزم الأمر).

- اختيار المنفذ "995" وتفعيل خيار الاتصال الآمن (SSL) وتصنيف الرسائل الواردة وأرشفتها.



4. بدء عملية النقل

بعد إعداد الحسابين، تبدأ عملية نقل البريد تلقائياً، قد تستغرق هذه العملية بعض الوقت حسب عدد الرسائل وحجم البيانات. على سبيل المثال، نقل 75 ألف رسالة استغرق نحو يومين كاملين في اختبار أجراه أحد الخبراء.



5. تنظيف الحساب القديم وإيقاف النقل

عند اكتمال النقل، تُحذف جميع الرسائل في الحساب الأصلي تلقائياً، وتُوضع في سلة المهملات، التي يمكن إفراغها يدوياً، ولإيقاف عملية النقل، يمكن فتح إعدادات الحساب الجديد وحذف الحساب الأصلي من قائمة الحسابات المستوردة.



المزايا والنتائج

هذه الطريقة تتيح التخلص من ازدحام صندوق البريد الأصلي والبدء بصفحة جديدة تماماً، مع أرشفة جميع الرسائل المهمة في حساب جديد يحتوي على 15 غيغابايت مجانية إضافية، وهي خطوة تعد أقل إرهاقاً من تنظيف الرسائل يدوياً، وتوفر مزيجاً مثالياً بين الحفاظ على أرشيف رقمي والحصول على مساحة جديدة تماماً.

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