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كتلة الميثاق النيابية تجتمع قبيل مناقشات الموازنة

12/30/2024 8:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت كتلة الميثاق النيابية اليوم اجتماعا برئاسة النائب مازن القاضي وبحضور رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عضو الكتلة، وذلك لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025.


وقال القاضي إن كتلة الميثاق النيابية تؤكد على أن عملها منبثق من عمل حزبي يعكس رؤى وتطلعات الحزب وضرورة تحديد الأولويات ما في ذلك الأولويات الاقتصادية للحكومة وخططها لتحفيز النمو ومعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز أهمية الاستدامة المالية من خلال سياسات مدروسة تضمن تحقيق الأهداف التنموية وتحسين واقع الخدمات العامة للمواطنين.
وأكد أعضاء الكتلة على ضرورة التركيز على القطاعات الإنتاجية بما يضمن تحفيز الاقتصاد الأردني بشكل عام في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد العالمي فضلا عن الحد من العجز المالي ودراسة آثار الموازنة على كافة القطاعات بهدف خدمة المصالح الوطنية.
وشدد نواب الكتلة على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتوفير بيئة تشريعية ملائمة تضمن تنفيذ الموازنة بكفاءة عالية والتأكيد على أن يكون لدى الحكومة خطة لتجاوز التحديات الاقتصادية وتحويلها إلى فرص واعدة.

MENAFN30122024000208011052ID1109041789

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