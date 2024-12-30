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نتنياهو الأعلى تداولاً .. فرح يغزو مواقع التواصل بإصابة سفاح القرن بالسرطان

12/30/2024 8:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصابت مواقع التواصل في الوطن العربي حالة من الفرح الشديد بعد الإعلان عن إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسرطان البروستات .
وضجت مواقع التواصل بتغريدات النشطاء العرب والتي كشفت عن شماتة وأحقاد مشروعة بعد كل تلك الجرائم التي ارتكبها نتنياهو وجيشه في قطاع غزة منذ أكثر من عام ، حيث تمنى المغردون أن يطيل الله عمره وألمه ، وأن يذيقه ما ذاق منه أهالي قطاع غزة الأبرياء .
وتمنى العرب في تغريداتهم أن يعاني نتنياهو الأمرّين خلال مرضه ، كما أذاق الويلات لأهالي قطاع غزة ، متسبباً في استشهاد أكثر من 45 ألف شهيد وإصابة أكثر 105 ألف جريح ، غالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ في غزة .
وكشفت مواقع إخبارية عبرية عن خضوع نتنياهو لعملية جراحية لإزالة البروستات المصابة بالسرطان في مستشفى هداسا بالقدس المحتلة ، حيث نقل إلى وحدة رعاية مركزة محمية تحت الأرض ، ومن المتوقع أن يبقى في المستشفى لمراقبة حالته في الأيام القليلة المقبلة .









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