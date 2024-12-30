نتنياهو الأعلى تداولاً .. فرح يغزو مواقع التواصل بإصابة سفاح القرن بالسرطان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصابت مواقع التواصل في الوطن العربي حالة من الفرح الشديد بعد الإعلان عن إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بسرطان البروستات .
وضجت مواقع التواصل بتغريدات النشطاء العرب والتي كشفت عن شماتة وأحقاد مشروعة بعد كل تلك الجرائم التي ارتكبها نتنياهو وجيشه في قطاع غزة منذ أكثر من عام ، حيث تمنى المغردون أن يطيل الله عمره وألمه ، وأن يذيقه ما ذاق منه أهالي قطاع غزة الأبرياء .
وتمنى العرب في تغريداتهم أن يعاني نتنياهو الأمرّين خلال مرضه ، كما أذاق الويلات لأهالي قطاع غزة ، متسبباً في استشهاد أكثر من 45 ألف شهيد وإصابة أكثر 105 ألف جريح ، غالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ في غزة .
وكشفت مواقع إخبارية عبرية عن خضوع نتنياهو لعملية جراحية لإزالة البروستات المصابة بالسرطان في مستشفى هداسا بالقدس المحتلة ، حيث نقل إلى وحدة رعاية مركزة محمية تحت الأرض ، ومن المتوقع أن يبقى في المستشفى لمراقبة حالته في الأيام القليلة المقبلة .
MENAFN30122024000208011052ID1109041787
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.