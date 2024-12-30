هزة أرضية خفيفة تضرب شمال البحر الميت

MENAFN - Palestine News ) نابلس/PNN- ضربت، اليوم الاثنين، هزة أرضية خفيفة في تمام الساعة 12:29 ظهرًا بالتوقيت المحلي للقدس.

وقال مدير مرصد الزلازل الفلسطيني في النجاح الوطنية البروفيسور رضوان الكيلاني، إن قوة الهزة بلغت 3.2 درجة على مقياس ريختر، وحدثت على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند خط عرض 32.05 شمالًا وخط طول 35.44 شرقًا.

وأضاف أن موقع الهزة يبعد حوالي 32 كيلومترًا شمال غرب البحر الميت، و25 كيلومترًا شمال شرق مدينة رام الله، و27 كيلومترًا جنوب شرق مدينة نابلس، وأفاد سكان المناطق القريبة بشعورهم بالهزة الأرضية.

يُذكر أن المنطقة شهدت خلال الأيام الماضية عددًا من الهزات الأرضية الصغيرة التي كانت قوتها أقل من 3 درجات على مقياس ريختر.