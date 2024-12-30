هزة أرضية خفيفة تضرب شمال البحر الميت

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN- ضربت، اليوم الاثنين، هزة أرضية خفيفة في تمام الساعة 12:29 ظهرًا بالتوقيت المحلي للقدس.
وقال مدير مرصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح الوطنية البروفيسور رضوان الكيلاني، إن قوة الهزة بلغت 3.2 درجة على مقياس ريختر، وحدثت على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند خط عرض 32.05 شمالًا وخط طول 35.44 شرقًا.
وأضاف أن موقع الهزة يبعد حوالي 32 كيلومترًا شمال غرب البحر الميت، و25 كيلومترًا شمال شرق مدينة رام الله، و27 كيلومترًا جنوب شرق مدينة نابلس، وأفاد سكان المناطق القريبة بشعورهم بالهزة الأرضية.
يُذكر أن المنطقة شهدت خلال الأيام الماضية عددًا من الهزات الأرضية الصغيرة التي كانت قوتها أقل من 3 درجات على مقياس ريختر.
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