اخر مستجدات مشروع قانون العفو العام في الأردن - وثيقة

اخر مستجدات مشروع قانون العفو العام في الأردن - وثيقة
التاريخ
12/30/2024 6:10:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب مجموعة من النواب، في مذكرة نيابية موجهة إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بإقرار قانون عفو عام جديد تحت اسم "قانون العفو العام لسنة 2025".
وأكدت المذكرة أن مثل هذا القانون سيعزز من الثقة بين المواطنين والدولة، ويسهم في دعم التماسك الاجتماعي، خصوصاً مع استمرار الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة.
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