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اخر مستجدات مشروع قانون العفو العام في الأردن - وثيقة

12/30/2024 6:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب مجموعة من النواب، في مذكرة نيابية موجهة إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بإقرار قانون عفو عام جديد تحت اسم "قانون العفو العام لسنة 2025".

وأكدت المذكرة أن مثل هذا القانون سيعزز من الثقة بين المواطنين والدولة، ويسهم في دعم التماسك الاجتماعي، خصوصاً مع استمرار الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة.

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