بسعر خيالي.. استعادة 3 ساعات مسروقة لـجون ويك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الشرطة في تشيلي عن استعادتها ثلاث ساعات ثمينة، من بينها ساعة رولكس سابمارينر بقيمة 9000 دولار، يُعتقد أنها سُرقت من منزل الممثل الشهير كيانو ريفز في لوس أنجلوس في نهاية عام 2023.تم العثور على ساعة رولكس مميزة، محفور عليها اسم الممثل وكلمات "2021، JW4، شكراً لك، جون ويك فايف"، في الأول من يوم السبت، في إحدى الضواحي الشرقية لمدينة سانتياغو.



جاءت العملية كجزء من تحقيقات الشرطة التشيلية في سلسلة من السرقات ، حيث أسفرت المداهمات عن استعادة مجوهرات وساعات ثمينة، بعضها ينتمي إلى ريفز.



ساعة رولكس سابمارينر التي تم استردادها ليست مجرد قطعة ثمينة، بل تحمل قيمة معنوية كبيرة، كان ريفز قد أهدى ساعات مشابهة لفريق الممثلين، الذين عملوا معه في فيلم "جون ويك: الفصل الرابع" عام 2021.

تعتبر هذه الساعة رمزاً للتقدير والامتنان، ويبلغ سعرها حوالي 9000 دولار، حسب موقع رولكس الرسمي.

تعرض للسرقة

ومن المفارقات المثيرة أن سلسلة أفلام "جون ويك" تبدأ بقصة انتقام شخصية ريفز، القاتل المأجور السابق، بعد تعرض منزله للسرقة وقتل كلبه، مما يضيف بعداً درامياً للقضية الواقعية.



أوضحت الشرطة التشيلية أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات الأمريكية، لتتبع مصدر الساعات وربطها بعملية السطو التي وقعت في ديسمبر (كانون أول) 2023 بمنزل ريفز في لوس أنجلوس، وذكرت أن هذه الجهود ساعدت في تحديد هوية المسروقات.

تم القبض على شاب يبلغ من العمر 21 عاماً كجزء من التحقيق، وتُجري السلطات التشيلية والأمريكية تحقيقات مشتركة لضمان استكمال القضية واستعادة كافة المسروقات.



ليست هذه المرة الأولى التي يكون فيها الممثل كيانو ريفز ضحية لجرائم سرقة، في عام 2014، تعرض منزله للاقتحام مرتين في غضون ثلاثة أيام، الحوادث المتكررة تُبرز التحديات الأمنية التي يواجهها نجوم هوليوود.

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