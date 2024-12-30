تدهور الوضع الصحي للمعتقل المريض أحمد قط في سجن جلبوع

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأن المعتقل أحمد قط (28 عاما) من محافظة نابلس، الموجود في سجن "جلبوع"، يعاني تدهورا في وضعه الصحي.

وقال محامي الهيئة عقب زيارته للمعتقل قط، إنه يعاني من مياه بيضاء، وجفاف في عيونه، ومشكلة في العصب البصري منذ الولادة، ولديه ضعف في النظر، ويحتاج دائما إلى مرافق، وهو مصاب بمرض "الجرب" منذ أيلول الماضي.

وأكد أنه يحتاج إلى دائم، إذ إن إدارة السجن منعت عنه قطرة العيون التي يحتاج إليها لمدة أربعة أشهر، ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي، قبل أن تعيد توفيرها له.

وأشار المعتقل إلى أن الأوضاع العامة في السجن ما زالت كما هي سيئة، حيث يعاني المعتقلون البرد القارس، وإدارة السجن توفر فقط بطانية خفيفة واحدة لكل معتقل، لا تكفي للاحتماء من البرد، وتوفر إدارة سجن "جلبوع" لجميع المعتقلين ملابس خفيفة، مشيرا إلى أن مدة الفورة ساعة يستغلها المعتقلون للاستحمام، والرجوع إلى القسم.



