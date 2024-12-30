تدهور الوضع الصحي للمعتقل المريض أحمد قط في سجن جلبوع

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأن المعتقل أحمد قط (28 عاما) من محافظة نابلس، الموجود في سجن "جلبوع"، يعاني تدهورا في وضعه الصحي.
وقال محامي الهيئة عقب زيارته للمعتقل قط، إنه يعاني من مياه بيضاء، وجفاف في عيونه، ومشكلة في العصب البصري منذ الولادة، ولديه ضعف في النظر، ويحتاج دائما إلى مرافق، وهو مصاب بمرض "الجرب" منذ أيلول الماضي.
وأكد أنه يحتاج إلى علاج دائم، إذ إن إدارة السجن منعت عنه قطرة العيون التي يحتاج إليها لمدة أربعة أشهر، ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي، قبل أن تعيد توفيرها له.
وأشار المعتقل إلى أن الأوضاع العامة في السجن ما زالت كما هي سيئة، حيث يعاني المعتقلون البرد القارس، وإدارة السجن توفر فقط بطانية خفيفة واحدة لكل معتقل، لا تكفي للاحتماء من البرد، وتوفر إدارة سجن "جلبوع" لجميع المعتقلين ملابس خفيفة، مشيرا إلى أن مدة الفورة ساعة يستغلها المعتقلون للاستحمام، والرجوع إلى القسم.
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