الموسم الثاني من لعبة الحبّار: بين الإشادة والنقد

MENAFN - Amman Net)بعد انتظار طويل، عاد الموسم الثاني من مسلسلإلى الشاشات، محققًا آراء متباينة من النقاد والجمهور. تراوحت الآراء بين الإشادة بالسرد المتعدد الطبقات والانتقادات الموجهة إلى وتيرة الأحداث وطريقة تقديمها، ما جعل هذا الموسم محور جدل واسع.

وصفت صحيفة

الغارديان البريطانية المسلسل بأنه يبدأ "ببطء شديد"، لكنه يتحول لاحقًا إلى "عرض يثير عطشًا غير مريح للدماء". على الرغم من ذلك، أثنت على تحوّل الدراما الكورية في الحلقات المتأخرة إلى أجواء أكثر إثارة. من جهتها، أعطت ريبيكا نيكلسون تقييمًا بثلاث نجوم، معبرة عن خيبة أملها من الحلقات الأولى، التي وصفتها بـ"التباطؤ الممل"، لكنها أشارت إلى تطور نوعي في الأحداث لاحقًا.

من ناحية أخرى، رأت

التايمز البريطانية في الموسم الجديد "قصة دقيقة ومتعددة الطبقات عن الانتقام والخلاص"، وقيّمته بأربع نجمات. وصف الناقد تيم غلانفيلد الحلقات بأنها ذات "وتيرة مدروسة وحذرة"، مع ومضات من الأمل وسط الظلام المروّع.

أما

الإندبندنت البريطانية، فقد أثنت على مقاربة المخرج هوانغ دونغ هيوك، الذي تجنب تكرار صدمة الموسم الأول، وأعطته أربع نجمات. وذكرت أن الموسم الثاني يركز على استكشاف الجوانب الإنسانية بشكل أعمق، مشيدةً بالشخصيات الجديدة مثل "نو يول"، المنشق الكوري الشمالي، و"جيونغ سيوك"، رسام الكاريكاتير الذي يسعى لإنقاذ ابنته المصابة بالسرطان.

الموسم الأول من "لعبة الحبّار" كان ظاهرة عالمية، حيث شاهدته 111 مليون مشترك خلال أول 28 يومًا من عرضه، وحقق إشادة واسعة بوصفه "سردًا بائسًا عن علل الرأسمالية". هذا النجاح الكبير وضع تحديات أمام صانعي الموسم الثاني. ورغم الجهد المبذول، يرى بعض النقاد أن الموسم الجديد لم يتمكن من تحقيق تأثير مماثل.

إد باور، من

التلغراف، وصف الموسم الثاني بأنه أشبه بـ"ألبوم ثانٍ صعب لنجم بوب مشهور"، وأعطاه تقييمًا متوسطًا بثلاث نجمات، مشيرًا إلى أنه يحتوي على الكثير مما أعجب الجمهور في الموسم الأول، لكنه لم ينجح في تجاوزه أو تقديم شيء جديد كليًا.

بينما أبدت بعض المراجعات تفاؤلها بشأن مستقبل المسلسل، دعت ريبيكا نيكلسون إلى تحسين الموسم الثالث المقرر عرضه في عام 2025. وأشارت إلى أن التركيز على الرسائل الاجتماعية، مثل انتقاد اللامساواة في الثروة، يجب أن يكون أكثر وضوحًا وقوة.

رغم الانتقادات التي طالت الموسم الثاني، لا يمكن إنكار أنه نجح في إثارة النقاش حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية. يبقى "لعبة الحبّار" تجربة فريدة في عالم الدراما، حيث يتداخل الرعب النفسي مع السرد الإنساني العميق.

هل سيتمكن الموسم الثالث من إعادة المسلسل إلى قمة النجاح؟ هذا ما ينتظره الجمهور بفارغ الصبر.





مسلسلات أفلام الحبار نتفليكس ثقافة Radio Al-Balad اخر الاخبار 4 أفلام رسوم متحركة لا تفوتها مع أطفالك بإجازة نهاية العام وزير الثقافة ينعى الفنان هشام يان إطلاق برنامج أردني الأول من نوعه في الدراسات الإسرائيلية والصهيونية أفضل الروايات العربية لسنة 2024 فيلم "إن شاء الله ولد" يفتتح العروض الأردنية لأيام قرطاج السينمائية مائة عام من العزلة: هل نجحت نتفليكس في فك شيفرة أعظم روايات الواقعية السحرية؟ أخبار ذات صلة 10 أفلام لا تفوّت مشاهدتها في أجواء الميلاد ورأس السنة عينك أفلام أكتوبر 2024 تعرف على قائمة أفلام ومسلسلات "برايم فيديو" لشهر أيلول 2023