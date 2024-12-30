الدول العربية في 2024 .. حشد الجهود دعما للقضية الفلسطينية وتعزيز العمل المشترك

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 12 (كونا) -- شهدت الدول العربية العديد من الأحداث المهمة في عام 2024 الذي شارف على الانتهاء أبرزها حصول فلسطين على مقعدها الرسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنضم إلى 193 عضوا بالأمم المتحدة وعقد قمم عربية وإسلامية طارئة في ظروف استثنائية تعصف بالمنطقة.وتوجهت بوصلة التحركات العربية لوضع قضايا الأمة على رأس قائمة الأولويات الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واتساع رقعة الصراع إلى لبنان مرورا بسقوط رئيس النظام السوري بشار الأسد.وبعد 14 عاما من اندلاع الثورة السورية شهدت الأوضاع هناك تطورا سياسيا وميدانيا بدأ باشتباكات بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية سيطر على إثرها مسلحو هذه الفصائل على عدد من المناطق في الشمال لا سيما في حماة وإدلب وحلب قبل إعلان الفصائل سيطرتها على مدينة حمص والعاصمة دمشق وإعلان إسقاط نظام الأسد الذي منحته السلطات الروسية وأفراد عائلته حق اللجوء لدواع إنسانية.وأكدت الدول العربية موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب السوري وتحقيق تطلعاته ووحدة وسلامة الأراضي السورية حيث شددت على دعمها لعملية انتقال سلمية سياسية تلبي طموحات الشعب.وفي غزة أدت الحرب المتواصلة إلى إبادة أكثر من 10 في المئة من سكان القطاع ما بين شهيد ومفقود وجريح وأسير إذ ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9900 مجزرة مروعة واستخدمت نحو 90 ألف طن من المتفجرات وشطبت حوالي 1410 عائلات فلسطينية من السجل المدني ودمرت ما يقارب 80 في المئة من المباني السكنية.وكذلك اعتمد برلمان الاحتلال (كنيست) في 28 أكتوبر 2024 تشريعا بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا ) في الأرض الفلسطينية المحتلة وأخطر الاحتلال في أعقاب ذلك الأمم المتحدة رسميا بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاته مع الوكالة منذ عام 1967.كما ارتكب الاحتلال عمليات اغتيال واسعة في فلسطين ولبنان وإيران طاولت رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية خلال زيارته إلى العاصمة الايرانية طهران في اغسطس الماضي والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارات عنيفة على منطقة (حارة حريك) وسط الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.وتقدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه باستقالة حكومته في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقضيته من هجمات شرسة وغير مسبوقة فيما كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة.وفي لحظة تاريخية شهد شهر سبتمبر الماضي حصول فلسطين على مقعدها الرسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنضم بذلك إلى 193 عضوا بالأمم المتحدة.وتبنت الدول العربية مبادرات وقادت وساطات تهدف إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة ووضع حد للانتهاكات المتواصلة ودعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وفي 6 فبراير الماضي أصدرت اللجنة المنبثقة عن المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية برئاسة دولة الكويت تقريرا تضمن 19 إجراء عمليا لإيقاف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.واحتضنت البحرين في مايو الماضي أول قمة عربية تعقد فيها في خضم هذه الظروف الاستثنائية التي تعصف بالمنطقة بحضور عربي غير مسبوق في خطوة تستهدف تعزيز التعاون العربي لمواجهة كل التحديات في المنطقة بما يحقق الأمن والاستقرار ووحدة الكلمة.وتصدرت القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة العربية الذي شمل جملة من القضايا الشائكة والحساسة إضافة إلى ملفات أخرى عديدة بينها التضامن مع لبنان ودعم السلام والتنمية في السودان.وأكد بيان القمة الختامي ضرورة إيقاف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليه وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه وتمكين منظمات الأمم المتحدة من العمل.وجدد البيان الرفض العربي القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف إطلاق النار الفوري والدائم.في اتجاه مواز اعتمد المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني - العربي الذي عقد في بكين مايو الماضي (إعلان بكين) وبيانا مشتركا بين الجانبين بشأن القضية الفلسطينية حيث أعرب عن القلق العميق لدى الصين والدول العربية إزاء الصراع الذي طال أمده في غزة والذي أدى إلى أزمة إنسانية.وجدد (إعلان بكين) تأكيد مواصلة الصين والدول العربية دعم بعضهما بعضا في المصالح الأساسية وتعميق التعاون العملي وتوضيح مواقفهما المشتركة بشأن الحل السياسي للقضايا الإقليمية الساخنة والحوار بين الحضارات والحوكمة العالمية.كما كثفت الدول العربية حضورها بشكل ملحوظ خلال الدورة العادية ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في سبتمبر الماضي على مستوى الوزراء والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى.كما التأمت في العاصمة السعودية الرياض في نوفمبر الماضي أعمال القمة العربية - الإسلامية غير العادية للخروج بموقف عربي إسلامي موحد في مواجهة استمرار العدوان على غزة ولبنان وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما الأزمات الإنسانية المتفاقمة.وقررت القمة تكليف وزارات خارجية السعودية وقطر والأردن وفلسطين ومصر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وأية دولة أخرى مهتمة وأميني منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ببدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لإيقاف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.وتضافرت جهود الدول العربية في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني عبر عمليات إنزال جوي لمساعدات طبية وغذائية إلى جانب المشاركة في تحالف دولي يضم عددا من الدول بينها الولايات المتحدة وهولندا وفرنسا لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة.في المسار التنموي عمدت الدول العربية خلال العام الماضي على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية في ظل تزايد حدة الضغوط على الاقتصاد في المنطقة العربية والأزمات الخانقة التي خلفتها اتساع رقعة التوتر الجيوسياسي.وبينما تفاقمت معاناة عدد من الدول العربية من جراء الديون المتراكمة حققت دول عربية قفزات ملموسة انعكست تقدما في المؤشرات الدولية المتخصصة إضافة إلى إطلاق مشاريع عملاقة في عدد من المجالات.ووسط مساع من جامعة الدول العربية لتجميع دولها في إطار تحرك اقتصادي متكامل عملت الدول العربية على توسيع شراكاتها الدولية على المستوى الاقتصادي والتنموي وتعزيز التعاون والتشاور والتنسيق للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي العربي إضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية في جميع المجالات.وفي هذا الإطار أسفرت الدورة ال117 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي انعقد في يونيو الماضي عن عدة قرارات أبرزها الموافقة على قيام الاتحاد العربي للتجارة الالكترونية بتنفيذ البوابة الالكترونية للتجارة العربية.كما اعتمد المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني - العربي خطة تنفيذ وثائق منتدى التعاون الصيني العربي (2024 - 2026) لتعزيز بناء آلية المنتدى خلال تلك الفترة وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات مثل السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والتمويل والبنية التحتية والموارد والبيئة والتبادل الثقافي والفضاء الجوي والتعليم والصحة.ووقعت مصر أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخها لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية مع الإمارات.وبحسب تقرير لشركة (إرنست آند يونغ) استحوذت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على أغلبية صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نمت 4 في المئة خلال العام الماضي.من جهة أخرى تبنت جامعة الدول العربية مواقف مهمة تجاه القضايا التي تهم المنطقة بالتزامن مع قيادة دول عربية حراكا لاحتواء التوترات وحلحلة الملفات العالقة في الوطن العربي ضمن كيانات دولية وإقليمية لا سيما إيقاف القتال المستمر في السودان.ولا تزال الدولة السودانية ترزح تحت تداعيات الحرب الدائرة والأوضاع الإنسانية المتردية فيما تتواصل محاولات جامعة الدول العربية لدعم جهود حقن دماء الشعب السوداني وضمان التنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقع في مايو 2023.كما يتواصل تعثر العملية السياسية في ليبيا في ظل توتر الوضعين العسكري والسياسي في البلاد وتداعيات تلك الأوضاع على الشأن الاقتصادي ووتيرة الإنتاج النفطي وذلك بالتزامن مع تسارع جهود إحياء العملية السياسية.إلا أن ديسمبر 2024 شهد اتفاق مصالحة بين إثيوبيا والصومال بوساطة تركية في مسعى لإنهاء التوترات بين البلدين الجارين بعد أشهر من التوترات المتصاعدة في منطقة القرن الإفريقي وبعدما أثار سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري عبر أرض الصومال (صوماليلاند) أزمة بعلاقات أديس أبابا مع مقديشو.وفي نهاية سبتمبر الماضي أعلن العراق والولايات المتحدة الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق في غضون الـ 12 شهرا المقبلة وفي موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر من العام المقبل.وبعد أكثر من عام من العدوان الإسرائيلي على لبنان دخل اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في نهاية نوفمبر الماضي في ظل خروقات إسرائيلية عديدة لاتفاق التهدئة.

وعلى الصعيد الديمقراطي كان العام 2024 حافلا بعدد من الانتخابات الرئاسية التي عقدت في عدد من الدول العربية حيث فاز رؤساء الجزائر عبد المجيد تبون وتونس قيس سعيد وموريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني بولاية رئاسية ثانية.في الشأن الرياضي حقق الرياضيون العرب نتائج تاريخية في أولمبياد باريس في أغسطس الماضي بحصولهم على 7 ميداليات ذهبية هي الأكبر في تاريخ مشاركات العرب بالألعاب الأولمبية مقابل خمس ذهبيات في نسخة طوكيو الماضية. (النهاية)س ت ا ر / م خ