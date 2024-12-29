كأس AppGallery Gamers Cup (AGC) يقدم تجربة استثنائية باستضافة بطولة يلا لودو الودية في الرياض

(MENAFN
- Golin Mena) الرياض، ديسمبر 26 ، 2024 – اختتم كأس AppGallery Gamers Cup (AGC) عامًا حافلًا بالنجاحات في عالم الرياضات الإلكترونية من خلال تنظيم بطولة يلا لودو الودية، التي أقيمت في قاعة VoV Gaming بالرياض يوم 20 ديسمبر. الحدث، الذي حضره أكثر من 200 شخص من عشاق الألعاب وشهدت هذه البطولة أعلى قيمة جوائز نقدية لهذا العام بلغت قيمتها 70,000 دولار أمريكي، ترك وقعاً لا يُنسى في ذاكرة المشاركين وعشاق الألعاب على حد سواء.
وسط أجواء مليئة بالإثارة والتحدي، تنافس اللاعبون للفوز بالجائزة الكبرى. وتميّز الحدث بأداء لافت أظهر براعة الفائز المستحق، معززًا الروح التنافسية التي أصبحت علامة فارقة في بطولات كأس AppGallery Gamers Cup (AGC).
نجاح هذا الحدث المتميز ما كان ليكتمل دون الدعم اللافت من شركاء مميزين، مثل سيركليز الشريك الرسمي، ونستله واترز السعودية وجي أي سي موتور الشرق الأوسط كشركاء داعمين، حيث لعبوا دورًا رئيسيًا في تقديم تجربة استثنائية تضمنت تنظيمًا راقيًا وأجواء تفاعلية جذبت اهتمام اللاعبين والجماهير على حد سواء.
وفي كلمته عن هذه البطولة، قال ويليام هو، ويليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "إن بطولة يلا لودو الودية ليست مجرد منافسة، بل هي منصة لتوحيد مجتمع اللاعبين والاحتفاء بروح الابتكار في عالم الرياضات الإلكترونية. نشكر شركاءنا الذين ساهموا في نجاح هذا الحدث، ونهدي هذا الإنجاز لجميع اللاعبين الذين جعلوا هذا العام مميزًا حقًا."
وساهمت هذه البطولة بإبراز النمو الكبير الذي تشهده الرياضات الإلكترونية في الشرق الأوسط، ووضعت الأساس لمرحلة جديدة من الابتكار والتميز. ومع إعلان خطط طموحة لبطولات أكثر إبداعًا في عام 2025، تواصل AppGallery Gamers Cup دورها الريادي في دعم المواهب الشابة وفتح آفاق جديدة للاعبين والمطورين على حد سواء.
حول كأس AppGallery Gamers Cup (AGC)
يعد كأس AppGallery Gamers Cup (AGC) مبادرة رائدة في مجال الرياضات الإلكترونية، فهي مدعومة من متجر HUAWEI AppGallery، وتوفر منصة للاعبين لعرض مهاراتهم والتنافس في بطولات الرياضات الإلكترونية. ويلتزم كأس AGC بتعزيز الشمولية والمساواة داخل مجتمع الألعاب، وإرساء بيئة نابضة بالحياة وداعمة لجميع اللاعبين في جميع أنحاء المنطقة.
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