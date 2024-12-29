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تحطم طائرة إماراتية خفيفة ومصرع قائدها ومرافقه

12/29/2024 3:12:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحطمت طائرة خفيفة تابعة لنادي الجزيرة الإماراتي للرياضات الجوية، في مياه البحر قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة، في حادث أسفر عن وفاة قائدها ومرافقه.
وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني، أن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة تلقى بلاغا بشأن الحادث، مشيرا إلى أن فرق العمل والجهات المختصة تواصل التحقيق لتحديد أسباب وقوعه.








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