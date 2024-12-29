المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يطلق المؤشر الوطني للتعليم الرقمي 2024

MENAFN - Asdaf News) أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدورة الثانية للمؤشر الوطني للتعليم الرقمي لقياس وتقييم حالة الرقمي لعام 2024م؛ الذي يهدف لمتابعة حالة تقدُّم مستوى التعليم والتدريب الرقمي في المملكة، سعيًا لضبط الجودة وتعزيز الكفاءة، ورفع موثوقية التعليم والتدريب الرقمي في المملكة.

ويهدف المؤشر لقياس وتقييم حالة التعليم الرقمي في مختلف القطاعات، ودعم الجهات التي تقدم تعليمًا أو تدريبًا في تحقيق التوجهات الإستراتيجية، والارتقاء بجودة التعليم والتدريب الرقمي، ودعم وتعزيز جودة الإنفاق وإدارة الموارد في المنظومة، بالإضافة إلى تشجيع تبني الممارسات والحلول التعليمية المبتكرة.

ويتكون المؤشر الوطني للتعليم الرقمي من ثلاثة أبعاد رئيسة هي: الثقة، والكفاءة، والابتكار، وتشمل مجموعة من الأبعاد الفرعية التي تُغطي جوانب مختلفة من التعليم الرقمي، مثل: تفعيل التعليم الرقمي، ورضا المستفيدين، وكفاءة الإنفاق، والتكامل التقني، ومشاركة المحتوى، وتوفير رحلة تعليمية مبتكرة، وتحقيق الأثر والتنافسية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والحوكمة والالتزام.

ويأتي ذلك في إطار جهود المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لتعزيز جودة مخرجات التعليم الرقمي في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، ودعم عملية تمكين وتسريع التحول الرقمي، وخلق حلول مبتكرة ومستدامة لمستقبل أفضل، للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويدعو المركز الجهات كافة التي تقدم تعليمًا أو تدريبًا رقميًا في المملكة من القطاع الحكومي، الخاص، وغير الربحي للتسجيل في المؤشر في دورته الثانية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني gov)، وللاستفسار يمكن التواصل عبر قنواتنا الرسمية، من خلال الرقم الموحد (920015991) أو البريد الإلكتروني ... ــواس

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