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النائب زهير الخشمان يفتح ملفات حساسة ويطرح تساؤلات جوهرية للحكومة حول النقل والصحة

12/29/2024 10:10:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجه النائب الكابتن زهير محمد الخشمان سلسلة من الأسئلة الهامة إلى الحكومة، شملت وزارتي النقل والصحة، مسلطًا الضوء على قضايا حساسة تتعلق بخدمات أساسية تمس حياة المواطنين وتطور البنية التحتية في المملكة. وقد تناولت الأسئلة الموجهة إلى وزير النقل الإجراءات المتعلقة بتعيين الكوادر في هيئة تنظيم الطيران المدني.
وأثار تساؤلات حول مشروع سكة الحديد وتأثيره على قطاع النقل البري، خاصة على العاملين في هذا القطاع. وشملت الأسئلة المطروحة أيضًا موضوع تنظيم عقود عمل سائقي سيارات الأجرة الصفراء، بما يضمن حماية حقوق العاملين في هذا المجال.
أما فيما يتعلق بوزارة الصحة، فقد وجه النائب سؤالًا حول نقص الكوادر الطبية في المرافق الصحية، وطلب توضيح الأسباب وراء ذلك، بالإضافة إلى نقص الأدوية وتأثيره على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما استفسر عن الخطط التي وضعتها الوزارة لتطوير القطاع الصحي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، مؤكدًا أهمية تقديم حلول عاجلة وفعالة لهذه القضايا.
وتضمنت الأسئلة التي وجهها النائب الكابتن زهير الخشمان العديد من البنود التي تعكس حرصه على متابعة الملفات الحيوية التي تهم الشارع الأردني، للحصول على إجابات شاملة من الحكومة تعزز من جودة العمل المؤسسي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.








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