مؤسسة ولي العهد تنفّذ تدريبات بمشاركة متدربي إيرباص العالمية في المحافظات كافة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نفّذت مؤسسة ولي العهد، خلال تشرين الثاني الماضي، جلسات تدريبية في جميع محافظات المملكة، بمشاركة أربعة متدربين جامعيين، التحقوا مطلع العام في برنامج تدريبي مع شركة "إيرباص العالمية" في مقرّها بمدينة تولوز الفرنسية، ضمن برنامج التدريب الدولي التابع للمؤسسة.
وقالت المؤسسة في بيان، إن الجلسات التدريبية هدفت إلى تعميم الفائدة التي اكتسبها المتدربون، لاستدامة أثر البرنامج ونقل التجارب العالمية إلى الطلبة في جميع أنحاء المملكة.
وشارك في الجلسات أكثر من 1115 شاباً وشابة من مختلف الجامعات الأردنية ومن خلال مكاتب المؤسسة في المحافظات، حيث تم تنفيذ 15 جلسة ركزت على موضوعات متنوعة مثل: مقدمة عن الهيدروجين، ومقدمة في (SQL): وتعلم أساسيات إدارة البيانات، وتعلُّم الآلة في مجال الطيران، ومحاضرة متخصصة تحت عنوان :(لماذا نزِن الطائرة؟)، إلى جانب نقل المتدربين للتجارب والمهارات المهنية والشخصية التي اكتسبوها خلال فترة تدريبهم على مدار ستة أشهر.
MENAFN29122024000208011052ID1109039447
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.