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مؤسسة ولي العهد تنفّذ تدريبات بمشاركة متدربي إيرباص العالمية في المحافظات كافة

12/29/2024 10:10:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفّذت مؤسسة ولي العهد، خلال تشرين الثاني الماضي، جلسات تدريبية في جميع محافظات المملكة، بمشاركة أربعة متدربين جامعيين، التحقوا مطلع العام في برنامج تدريبي مع شركة "إيرباص العالمية" في مقرّها بمدينة تولوز الفرنسية، ضمن برنامج التدريب الدولي التابع للمؤسسة.


وقالت المؤسسة في بيان، إن الجلسات التدريبية هدفت إلى تعميم الفائدة التي اكتسبها المتدربون، لاستدامة أثر البرنامج ونقل التجارب العالمية إلى الطلبة في جميع أنحاء المملكة.


وشارك في الجلسات أكثر من 1115 شاباً وشابة من مختلف الجامعات الأردنية ومن خلال مكاتب المؤسسة في المحافظات، حيث تم تنفيذ 15 جلسة ركزت على موضوعات متنوعة مثل: مقدمة عن الهيدروجين، ومقدمة في (SQL): وتعلم أساسيات إدارة البيانات، وتعلُّم الآلة في مجال الطيران، ومحاضرة متخصصة تحت عنوان :(لماذا نزِن الطائرة؟)، إلى جانب نقل المتدربين للتجارب والمهارات المهنية والشخصية التي اكتسبوها خلال فترة تدريبهم على مدار ستة أشهر.

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