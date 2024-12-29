وزير الشباب يؤكد أهمية ترجمة القرار الأممي 2250 حول الشباب والسلام والأمن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الشباب المهندس يزن الشديفات، أهمية ترجمة القرار الأممي 2250 حول الشباب والسلام والأمن من خلال خطة وطنية وبرامج عمل تنفذ محاور القرار وأهدافه.



وأضاف الشديفات، خلال لقائه مجموعة من أعضاء الائتلاف الوطني الأردني للقرار 2250، اليوم الأحد، حرص الوزارة على تفعيل دور الشباب أعضاء الائتلاف في ترجمة القرار الأممي، وترجمة الخطة الوطنية التي من شأنها وضع إطار عام للبرامج والمؤسسات المعنية في تنفيذ القرار.



وبيّن أن القرار 2250 جاء ثمرة لجهود سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، خلال رئاسته عام 2015 جلسة نقاش مفتوحة في مجلس الأمن حول "دور الشباب في مجابهة التطرف العنيف وتعزيز السلام"، حيث اعتمد القرار بالإجماع، ليصبح الأول من نوعه.



وأوضح أن القرار يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في السلم والأمن الدوليين، وحث الدول الأعضاء على النظر في السبل الكفيلة بزيادة تمثيل الشباب في صنع القرارات على جميع المستويات لمنع نشوب النزاعات وحلها.