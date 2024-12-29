وزير الشباب يؤكد أهمية ترجمة القرار الأممي 2250 حول الشباب والسلام والأمن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد وزير
الشباب المهندس يزن الشديفات، أهمية ترجمة القرار الأممي 2250 حول الشباب والسلام والأمن من خلال خطة وطنية وبرامج عمل تنفذ محاور القرار وأهدافه.
وأضاف الشديفات، خلال لقائه مجموعة من أعضاء الائتلاف الوطني الأردني للقرار 2250، اليوم الأحد، حرص الوزارة على تفعيل دور الشباب أعضاء الائتلاف في ترجمة القرار الأممي، وترجمة الخطة الوطنية التي من شأنها وضع إطار عام للبرامج والمؤسسات المعنية في تنفيذ القرار.
وبيّن أن القرار 2250 جاء ثمرة لجهود سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، خلال رئاسته عام 2015 جلسة نقاش مفتوحة في مجلس الأمن حول "دور الشباب في مجابهة التطرف العنيف وتعزيز السلام"، حيث اعتمد القرار بالإجماع، ليصبح الأول من نوعه.
وأوضح أن القرار يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في السلم والأمن الدوليين، وحث الدول الأعضاء على النظر في السبل الكفيلة بزيادة تمثيل الشباب في صنع القرارات على جميع المستويات لمنع نشوب النزاعات وحلها.
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