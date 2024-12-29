الارصاد الجوية تحذر من السيول يوم الاثنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم غد الاثنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية ،خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض خاصة فوق المرتفعات الجبلية ،وخطر حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد .
تتأثر المملكة من ساعات الصباح الاولى يوم الاثنين بامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة لتسجل اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، الطقس بارد جداً و غائم في أغلب المناطق وتهطل بإذن الله تعالى الامطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية قد تكون غزيرة لفترات محدودة في بعض المناطق يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، كما يتوقع أن تمتد الهطولات مع ساعات المساء الى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
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