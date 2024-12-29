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الارصاد الجوية تحذر من السيول يوم الاثنين

12/29/2024 9:07:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم غد الاثنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية ،خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض خاصة فوق المرتفعات الجبلية ،وخطر حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد .

تتأثر المملكة من ساعات الصباح الاولى يوم الاثنين بامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة لتسجل اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، الطقس بارد جداً و غائم في أغلب المناطق وتهطل بإذن الله تعالى الامطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية قد تكون غزيرة لفترات محدودة في بعض المناطق يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، كما يتوقع أن تمتد الهطولات مع ساعات المساء الى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


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