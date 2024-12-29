البنك المركزي: ارتفاع احتياطي الذهب قرابة 31% مقارنة بنهاية العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نمت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية والذهب، 17.8%، في 11 شهرا من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، مقابل ارتفاع 11.1% إذا ما قارناه، بنهاية العام الماضي.



وتعتبر هذه المستويات المرتفعة الأعلى تاريخيا، حيث كانت من أبرز دوافع البنك المركزي إلى تخفيض الفائدة، 25 نقطة أساس، إذ بلغت الاحتياطيات الأجنبية بنهاية تشرين الثاني الماضي، قرابة 20.144 مليار دولار، فيما وصلت إلى 17.099 مليار دولار، في 11 شهرا من 2023، وفي ختام العام ذاته، وصلت إلى 18.123 مليار دولار، تقريبا.



وبالنسبة لما يعادل هذه الأرقام بالدينار، بلغت الاحتياطيات، مستوى 14.282 مليار دينار، في 11 شهرا من العام الحالي، مقابل، 12.123 مليار دينار، في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغت، 12.849 مليار دينار في نهاية عام 2023.

وفيما يتعلق بالذهب، استفاد من الزيادة التي حدثت على أسعاره، نتيجة سياسة أسعار الفائدة العالمية، وبلغ أيضا مستويات ارتفاع تاريخية، وهو ما أسهم برفع قيمة المخزون لدى البنك المركزي، حيث وصل في نهاية تشرين الثاني من العام الحالي، إلى 4.372 مليار دينار، فيما بلغت قيمة احتياطي الذهب في 11 شهرا من 2023، إلى قرابة، 3.246 مليار دينار، وفي نهاية العام ذاته، وصلت إلى 3.347 مليار دينار.



أما عدد أونصات الذهب لدى البنك المركزي، فارتفع من الفترة بين كانون الثاني وتشرين الثاني من 2024، بنحو 104 آلاف أونصة، وبلغ بذلك، 2.343 مليون أونصة، مقابل 2.239 مليون أونصة، بنهاية شهر تشرين الثاني، من العام الماضي.



ويظهر تطور حجم احتياطي الذهب والعملات الأجنبية في 11 شهرا من العام الحالي لدى البنك، من مؤشر تغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات بعدد الأشهر، وهو الذي بلغ 8 شهور، مرتفعا من حيث المدة، بشهر كامل، عن 2023، عندما كان يبلغ 7 شهور، بنهاية تشرين الثاني من ذلك العام.