مئات المتظاهرين البريطانيين ينددون بهجمات إسرائيل على المرافق الصحية في غزة

MENAFN - Palestine News ) لندن / PNN - شهدت العاصمة البريطانية لندن،مظاهرة احتجاجية ضد الهجمات الإسرائيلية على كمال عدوان في قطاع غزة والعاملين في الرعاية الصحة والمرافق الطبية الأخرى في القطاع.

وتجمع مئات الأشخاص وسط ساحة بيكاديللي الشهيرة في لندن بدعوة من منظمتي "المنتدى الفلسطيني في بريطانيا" و"عاملون في مجال الرعاية الصحية من أجل فلسطين"، للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية الصحية في غزة.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لإسرائيل، مطالبين الحكومة البريطانية بسحب دعمها لإسرائيل وإنهاء مبيعات الأسلحة وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في غزة.

واتهمت ممرضة أطفال تدعى مونيت أنس، في كلمة خلال الفعالية، النظام الصحي البريطاني والنظام الصحي العالمي بـ"العنصرية".

وأشارت "أنس"، إلى أن العامل الصحي يتحمل مسؤولية التدخل في أي مكان توجد فيه مشكلة صحية، إلا أن النظام الصحي البريطاني متردد حتى في إدانة هجمات إسرائيل على غزة وفرض العقوبات عليها.

وحول المشاكل الصحية التي يواجهها الأطفال في غزة، شددت أنس، على أن الاكتظاظ في المخيمات وانعدام النظافة وعدم توفر الخدمات الصحية والأدوية الكافية لها آثار مدمرة.

والجمعة، اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان، قبل أن يضرم النار فيه ويخرجه تماما عن الخدمة، ولم يكتف بذلك، بل احتجز أكثر من 350 شخصا كانوا داخله، بينهم 180 من الكوادر الطبية و75 جريحا ومريضا ومرافقيهم، واقتادهم إلى جهة مجهولة، حسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ومنذ هجوم الجيش الإسرائيلي على محافظة الشمال في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والمتزامن مع حصار عسكري مطبق، تعرض المستشفى لعشرات من عمليات الاستهداف بالصواريخ والنيران حيث قال مسؤول صحي إن الجيش يعامله "هدفا عسكريا".

وتسببت هذه العملية في خروج المنظومة الصحية عن الخدمة بشكل شبه كامل وفق تصريحات مسؤولين حكوميين بغزة، فضلا عن توقف عمل جهاز الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.