روسيا.. تشغيل أول محطة لتوليد الطاقة من النفايات المنزلية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مؤسسة روستيخ الحكومية الكبرى، بأن مجموعة شركات RT-Invest (التابعة للمؤسسة) قامت بتشغيل أول محطة للطاقة في روسيا تستخدم النفايات المنزلية المعاد تدويرها.وقالت المؤسسة في بيانها اليوم الأحد: "تم تشغيل أول محطة للطاقة من بين خمس محطات مخصصة لمعالجة وتوليد الطاقة من النفايات، قامت بتشييدها مجموعة شركات RT-Invest في منطقة فوسكريسينسك (بجنوب شرق مقاطعة موسكو).

وأشارت إلى أن هذه المحطة جاهزة لاستقبال النفايات وتدويرها، وستصل إلى طاقتها التصميمية الكاملة في الربع الأول من عام 2025.

وذكر البيان أن المحطة تستطيع معالجة 700 ألف طن من النفايات المنزلية سنويا - ما يسمى بـ "المخلفات" المتبقية بعد الفرز وغير المناسبة لإعادة التدوير. وستنتج 520 مليون كيلو وات/ساعة من الطاقة الخضراء سنويا، وهو ما يكفي لتوفير الكهرباء لـ 80 ألف شخص.

RT