روسيا.. تشغيل أول محطة لتوليد الطاقة من النفايات المنزلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت مؤسسة روستيخ الحكومية الكبرى، بأن مجموعة شركات RT-Invest (التابعة للمؤسسة) قامت بتشغيل أول محطة للطاقة في روسيا تستخدم النفايات المنزلية المعاد تدويرها.
وقالت المؤسسة في بيانها اليوم الأحد: "تم تشغيل أول محطة للطاقة من بين خمس محطات مخصصة لمعالجة وتوليد الطاقة من النفايات، قامت بتشييدها مجموعة شركات RT-Invest في منطقة فوسكريسينسك (بجنوب شرق مقاطعة موسكو).
وأشارت إلى أن هذه المحطة جاهزة لاستقبال النفايات وتدويرها، وستصل إلى طاقتها التصميمية الكاملة في الربع الأول من عام 2025.
وذكر البيان أن المحطة تستطيع معالجة 700 ألف طن من النفايات المنزلية سنويا - ما يسمى بـ "المخلفات" المتبقية بعد الفرز وغير المناسبة لإعادة التدوير. وستنتج 520 مليون كيلو وات/ساعة من الطاقة الخضراء سنويا، وهو ما يكفي لتوفير الكهرباء لـ 80 ألف شخص.
RT
MENAFN29122024000208011052ID1109039046
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.