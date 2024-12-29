صندوق أوبك يوقع اتفاقية ب20 مليون دولار مع مالاوي لتمويل الإنتاج الزراعي

(MENAFN
) وقع صندوق أوبك للتنمية الدولية اتفاقية قرض بقيمة 20 مليون دولار مع جمهورية مالاوي لتمويل برنامج تعزيز الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي في جنوب مالاوي. يهدف هذا البرنامج، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى دعم التنمية الزراعية ومعالجة تحديات الأمن الغذائي في واحدة من أهم المناطق الزراعية في مالاوي.
وذكر بيان صادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا أن القرض سيمول المرحلة الثانية من برنامج تحويل وادي شير. تركز هذه المرحلة على تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز قدرة المحاصيل على مواجهة التحديات من خلال تطوير البنية التحتية الأساسية للري، وإدارة نظام ري مستدام، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية أوسع لدعم الممارسات الزراعية المستدامة في مالاوي.
من المتوقع أن يسهم برنامج تحويل وادي شير بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي والحد من الفقر وتحسين سبل العيش لما يقرب من 130,000 من سكان جنوب مالاوي، الذي يعد أهم منطقة زراعية في البلاد. يتضمن المشروع إنشاء قناة ري رئيسية بطول 50 كيلومترًا، بالإضافة إلى 126 كيلومترًا من القنوات الثانوية. وتُقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج بـ 285 مليون دولار، سيتم توفيرها من قبل جهات تمويل أخرى إلى جانب صندوق أوبك.
في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، وافق مجلس إدارة صندوق أوبك على حزمة تمويل تنموي كبيرة بقيمة مليار دولار تُخصص حتى نهاية عام 2024. يعكس هذا التمويل التزام الصندوق بتلبية احتياجات التنمية في مختلف المناطق، بما في ذلك مبادرات مثل برنامج وادي شير، الذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة الزراعية في جنوب مالاوي.
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