نقيب الفنانين يكشف عن المرض الذي أصاب الفنان إبراهيم أبو الخير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشف نقيب الفنانين محمد العبادي عن الحالة الصحية للفنان الأردني إبراهيم أبو الخير ، والذي وجه رئيس الوزراء جعفر حسان بمتابعة حالته أمس السبت .
وقال العبادي لـ "الوكيل الإخباري" أن الفنان
أبو الخير يعاني من فشل كلوي منذ عام تقريباً ، حيث يقوم أبو الخير بغسيل الكلى مرتين بالأسبوع تقريباً .
وبين العبادي أن حالة الفنان استقرت خلال الفترة الماضية ، حيث كانت حالته في وقت سابق صعبة ، مؤكداً أن النقابة تتابع حالة أبو الخير بشكل يومي .
وأشار العبادي إلى أن جميع الأدوية والعلاجات التي يحتاجها أبو الخير باستثناء غسيل الكلى ، يتم تأمينها من خلال برنامج التأمين الصحي للنقابة ، متمنياً السلامة والعافية والشفاء العاجل للفنان أبو الخير .
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