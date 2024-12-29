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نقيب الفنانين يكشف عن المرض الذي أصاب الفنان إبراهيم أبو الخير

12/29/2024 2:07:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف نقيب الفنانين محمد العبادي عن الحالة الصحية للفنان الأردني إبراهيم أبو الخير ، والذي وجه رئيس الوزراء جعفر حسان بمتابعة حالته أمس السبت .
وقال العبادي لـ "الوكيل الإخباري" أن الفنان أبو الخير يعاني من فشل كلوي منذ عام تقريباً ، حيث يقوم أبو الخير بغسيل الكلى مرتين بالأسبوع تقريباً .
وبين العبادي أن حالة الفنان استقرت خلال الفترة الماضية ، حيث كانت حالته في وقت سابق صعبة ، مؤكداً أن النقابة تتابع حالة أبو الخير بشكل يومي .
وأشار العبادي إلى أن جميع الأدوية والعلاجات التي يحتاجها أبو الخير باستثناء غسيل الكلى ، يتم تأمينها من خلال برنامج التأمين الصحي للنقابة ، متمنياً السلامة والعافية والشفاء العاجل للفنان أبو الخير .








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