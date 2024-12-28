قراءة في الجولة الثالثة لدوري زين السلاويصدارة ((منامية)) في قمة الجولة.. والنويدرات يفوز باكتساح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: حسين فتح الله الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬للرجال‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬سترة‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ (‬71/85‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬تفوق‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬المحرق‭ ‬بنتيجة‭ (‬84/93‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ (‬90/93‭)‬،‭ ‬وقسا‭ ‬النويدرات‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ (‬66/117‭)‬،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬تخطى‭ ‬الأهلي‭ ‬منافسه‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ (‬88/68‭).‬

صدارة‭ ‬منامية

تفوق‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وكان‭ ‬اللقاء‭ ‬قويًا‭ ‬وحماسيًا‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬وأشبه‭ ‬بنهائي‭ ‬مبكر،‭ ‬حيث‭ ‬استمتع‭ ‬الجمهور‭ ‬الحاضر‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬بالمستوى‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬الفريقان،‭ ‬وتصدر‭ ‬المنامة‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬الفريقان‭ ‬متساويين‭ ‬في‭ ‬النقاط‭ ‬عند‭ ‬نهاية‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬تقدمًا‭ ‬محرقاويًا‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬بفارق‭ ‬15‭ ‬نقطة،‭ ‬ولكن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬عاد‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬تدريجيا،‭ ‬حيث‭ ‬قاتل‭ ‬لاعبوه‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬بتميز‭ ‬محترفه‭ ‬توني‭ ‬كار‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬نجم‭ ‬اللقاء‭.‬





مباراة‭ ‬ماراثونية

شهدت‭ ‬مواجهة‭ ‬الحالة‭ ‬مع‭ ‬النجمة‭ ‬منافسة‭ ‬شديدة‭ ‬للظفر‭ ‬بنقاط‭ ‬المباراة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الحالة‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬أوقات‭ ‬اللقاء،‭ ‬ولكن‭ ‬النجمة‭ ‬قلص‭ ‬النتيجة‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬بتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬ومعادلة‭ ‬النتيجة‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء،‭ ‬وبعدها‭ ‬استطاع‭ ‬الحالة‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتمكن‭ ‬محترفه‭ ‬لاوسون‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬ثلاث‭ ‬رميات‭ ‬حرة‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تفوق‭ ‬فريقه‭ ‬والظفر‭ ‬بنقاط‭ ‬المواجهة‭.‬





النتيجة‭ ‬الأكبر

حقق‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬أكبر‭ ‬نتيجة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬وللمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بتسجيله‭ ‬117‭ ‬نقطة،‭ ‬وبفارق‭ ‬51‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬تمكن‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬تصدر‭ ‬منافسات‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬مشاركًا‭ ‬سماهيج‭ ‬بنفس‭ ‬الرصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬فريق‭.‬





أداء‭ ‬ثابت

قدم‭ ‬محترف‭ ‬الحالة‭ ‬أليكس‭ ‬يونج‭ ‬أداءً‭ ‬ثابتًا‭ ‬طيلة‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاث‭ ‬مع‭ ‬فريقه،‭ ‬وساهم‭ ‬يونج‭ ‬بتسجيله‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الصعب‭ ‬أمام‭ ‬النجمة،‭ ‬ويملك‭ ‬اللاعب‭ ‬معدل‭ ‬تسجيل‭ ‬مميزا‭ ‬لكل‭ ‬مباراة‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬18‭ ‬نقطة،‭ ‬ويهذا‭ ‬المستوى‭ ‬القوي‭ ‬من‭ ‬يونج،‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يرجح‭ ‬كفة‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواجهات‭ ‬القادمة‭.‬





تألق‭ ‬كار

تألق‭ ‬محترف‭ ‬المنامة‭ ‬الأمريكي‭ ‬توني‭ ‬كار‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬السلاوي،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬هامة‭ ‬لفريقه‭ ‬أثناء‭ ‬اللقاء‭ ‬الصعب،‭ ‬وتميز‭ ‬في‭ ‬المتابعات‭ ‬الهجومية‭ ‬بتحقيقه‭ ‬خمس‭ ‬متابعات‭ ‬ناجحة‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تسجيل‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬للمنامة،‭ ‬وتميز‭ ‬في‭ ‬الرميات‭ ‬الحرة‭ ‬بتسجيله‭ ‬8‭ ‬رميات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬8‭ ‬محاولات‭.‬





خسارة‭ ‬ثالثة

خسر‭ ‬الاتحاد‭ ‬مواجهته‭ ‬الثالثة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ويسعى‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬تصحيح‭ ‬المسار‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬للتمكن‭ ‬من‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هاني‭ ‬علم‭ ‬عازم‭ ‬على‭ ‬تصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬القادمة،‭ ‬والنهوض‭ ‬بالفريق‭ ‬لمستوى‭ ‬فني‭ ‬أفضل‭ ‬يمكنه‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭.‬





صفقة‭ ‬مميزة‭ ‬

ظفر‭ ‬النويدرات‭ ‬بصفقة‭ ‬إعارة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬سلة‭ ‬المنامة‭ ‬بتعاقده‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬الشاب‭ ‬عمران‭ ‬حسن،‭ ‬وقدم‭ ‬اللاعب‭ ‬مستوى‭ ‬مميزًا‭ ‬في‭ ‬المواجهتين‭ ‬اللتين‭ ‬خاضهما‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬اللقاءين،‭ ‬وتميز‭ ‬في‭ ‬التصويبات‭ ‬الثلاثية‭ ‬التي‭ ‬رجحت‭ ‬فريقه‭ ‬وأعطته‭ ‬التقدم‭ ‬المريح‭.‬





العنزور‭ ‬يقود‭ ‬الأهلي

شهدت‭ ‬مباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬والاتحاد‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬كريم‭ ‬العنزور‭ ‬لفريق‭ ‬الأهلي،‭ ‬وجاء‭ ‬تعاقد‭ ‬الفريق‭ ‬معه‭ ‬خلفًا‭ ‬للمدرب‭ ‬جاد‭ ‬الحاج،‭ ‬وتمكن‭ ‬العنزور‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬مباريات‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬بفارق‭ ‬مريح‭ ‬ومستوى‭ ‬جيد،‭ ‬ويسعى‭ ‬الأهلي‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬البطولات‭ ‬كونه‭ ‬يملك‭ ‬تاريخًا‭ ‬مميزًا‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭.‬





صدارة‭ ‬مشتركة‭ ‬

تصدر‭ ‬فريقا‭ ‬النويدرات‭ ‬وسماهيج‭ ‬الترتيب‭ ‬لدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬بامتلاك‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬أربع‭ ‬نقاط،‭ ‬وقدم‭ ‬الفريقان‭ ‬مستوىً‭ ‬مميزًا‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الماضيتين،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬النويدرات‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بفارق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬نقطة،‭ ‬وقدم‭ ‬أداءً‭ ‬ثابتًا،‭ ‬وسيلتقي‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬الانفراد‭ ‬بصدارة‭ ‬الترتيب‭.‬





ترتيب‭ ‬الفرق

ويشير‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمسابقة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬المنامة‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬برصيد‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬ويأتي‭ ‬ثانيًا‭ ‬المحرق‭ ‬برصيد‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الأهلي‭ (‬4‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الحالة‭ (‬4‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الاتحاد‭ (‬3‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬النجمة‭ (‬نقطتين‭). ‬وفي‭ ‬منافسات‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬يتصدر‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬النويدرات‭ ‬وسماهيج‭ ‬برصيد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬مباراتين،‭ ‬البحرين‭ (‬4‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬سترة‭ (‬4‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ (‬نقطتين‭).‬