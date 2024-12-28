قراءة في الجولة الثالثة لدوري زين السلاويصدارة ((منامية)) في قمة الجولة.. والنويدرات يفوز باكتساح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت يوم الخميس الماضي منافسات الجولة الثالثة لدوري زين للرجال لكرة السلة، حيث فاز سترة على البحرين بنتيجة (71/85)، بينما تفوق المنامة على المحرق بنتيجة (84/93)، فيما فاز الحالة على النجمة بنتيجة (90/93)، وقسا النويدرات على مدينة عيسى بنتيجة (66/117)، وأخيرًا تخطى الأهلي منافسه الاتحاد بنتيجة (88/68).
صدارة منامية
تفوق فريق المنامة على منافسه المحرق في قمة الجولة الثالثة، وكان اللقاء قويًا وحماسيًا بين الفريقين، وأشبه بنهائي مبكر، حيث استمتع الجمهور الحاضر في اللقاء بالمستوى الكبير الذي قدمه الفريقان، وتصدر المنامة الترتيب برصيد ست نقاط بعدما كان الفريقان متساويين في النقاط عند نهاية الجولة الثانية، وشهد اللقاء تقدمًا محرقاويًا في الربع الأول بفارق 15 نقطة، ولكن حامل اللقب عاد في النتيجة تدريجيا، حيث قاتل لاعبوه في العودة بتميز محترفه توني كار الذي كان نجم اللقاء.
مباراة ماراثونية
شهدت مواجهة الحالة مع النجمة منافسة شديدة للظفر بنقاط المباراة، حيث كان الحالة الطرف الأفضل في معظم أوقات اللقاء، ولكن النجمة قلص النتيجة وتمكن من العودة بتقليص الفارق ومعادلة النتيجة قبل نهاية اللقاء، وبعدها استطاع الحالة أن يحصل على خطأ من خارج المنطقة، وتمكن محترفه لاوسون من تسجيل ثلاث رميات حرة ساهمت في تفوق فريقه والظفر بنقاط المواجهة.
النتيجة الأكبر
حقق فريق النويدرات أكبر نتيجة في الجولة وللمرة الثانية على التوالي بتسجيله 117 نقطة، وبفارق 51 نقطة عن منافسه فريق مدينة عيسى، وبهذه النتيجة تمكن الفريق من تصدر منافسات الدرجة الثانية مشاركًا سماهيج بنفس الرصيد 4 نقاط لكل فريق.
أداء ثابت
قدم محترف الحالة أليكس يونج أداءً ثابتًا طيلة الجولات الثلاث مع فريقه، وساهم يونج بتسجيله 32 نقطة في اللقاء الصعب أمام النجمة، ويملك اللاعب معدل تسجيل مميزا لكل مباراة لا يقل عن 18 نقطة، ويهذا المستوى القوي من يونج، يمكنه أن يرجح كفة فريقه في العديد من المواجهات القادمة.
تألق كار
تألق محترف المنامة الأمريكي توني كار في مواجهة فريقه أمام المحرق في قمة الجولة الثالثة من منافسات دوري زين السلاوي، حيث تمكن من تسجيل 25 نقطة هامة لفريقه أثناء اللقاء الصعب، وتميز في المتابعات الهجومية بتحقيقه خمس متابعات ناجحة تمكن من خلالها تسجيل ست نقاط للمنامة، وتميز في الرميات الحرة بتسجيله 8 رميات من أصل 8 محاولات.
خسارة ثالثة
خسر الاتحاد مواجهته الثالثة هذا الموسم، ويسعى الفريق إلى تصحيح المسار والعودة إلى سكة الانتصارات للتمكن من الابتعاد عن قاع الترتيب حيث يحتل المركز الخامس في منافسات الدرجة الأولى، ولا شك أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني هاني علم عازم على تصحيح الأخطاء في الجولات القادمة، والنهوض بالفريق لمستوى فني أفضل يمكنه من المنافسة.
صفقة مميزة
ظفر النويدرات بصفقة إعارة مميزة من سلة المنامة بتعاقده مع اللاعب الشاب عمران حسن، وقدم اللاعب مستوى مميزًا في المواجهتين اللتين خاضهما فريقه في منافسات الدرجة الثانية، حيث تمكن من تسجيل 18 نقطة في اللقاءين، وتميز في التصويبات الثلاثية التي رجحت فريقه وأعطته التقدم المريح.
العنزور يقود الأهلي
شهدت مباراة الأهلي والاتحاد قيادة المدرب الوطني كريم العنزور لفريق الأهلي، وجاء تعاقد الفريق معه خلفًا للمدرب جاد الحاج، وتمكن العنزور من الفوز في أولى مباريات فريقه الجديد على الاتحاد بفارق مريح ومستوى جيد، ويسعى الأهلي للمنافسة على جميع البطولات كونه يملك تاريخًا مميزًا في لعبة كرة السلة.
صدارة مشتركة
تصدر فريقا النويدرات وسماهيج الترتيب لدوري الدرجة الثانية بامتلاك كل منهما أربع نقاط، وقدم الفريقان مستوىً مميزًا في الجولتين الماضيتين، ولا سيما النويدرات الذي فاز بفارق أكثر من 50 نقطة، وقدم أداءً ثابتًا، وسيلتقي الفريقان في الجولة الرابعة، في مواجهة قوية ستكون على الانفراد بصدارة الترتيب.
ترتيب الفرق
ويشير الترتيب العام للمسابقة بعد انتهاء الجولة الثالثة من الدور التمهيدي إلى تصدر المنامة للدرجة الأولى برصيد (6 نقاط)، ويأتي ثانيًا المحرق برصيد (5 نقاط)، الأهلي (4 نقاط)، الحالة (4 نقاط)، الاتحاد (3 نقاط)، وأخيرًا النجمة (نقطتين). وفي منافسات الدرجة الثانية يتصدر جدول الترتيب النويدرات وسماهيج برصيد (4 نقاط) من مباراتين، البحرين (4 نقاط)، سترة (4 نقاط)، وأخيرًا مدينة عيسى (نقطتين).
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