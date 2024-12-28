وزيرة الخزانة الأمريكية: سنصل إلى سقف الدين في الفترة ما بين 14 و23 يناير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الولايات المتحدة ستعود إلى مستوى ثابت لسقف الدين العام اعتبارا من 2 يناير 2025، وستصل إليه في الفترة من 14 إلى 23 من الشهر ذاته.وذكرت يلين في مناشدتها لقيادة الكونغرس الأمريكي: "اعتبارا من 2 يناير 2025، سيتم تحديد سقف الدين الجديد".وأشارت إلى أنه وفقا لحسابات وزارة الخزانة، سيتم الوصول إلى سقف الدين الجديد في الفترة ما بين 14 و23 يناير، وبعد ذلك ستحتاج الوزارة إلى البدء في اتخاذ إجراءات طارئة لتجنب التخلف المحتمل عن السداد.



وذكّرت بأنه تم رفع سقف الدين الأمريكي مؤقتا في يونيو 2023 مع اعتماد قانون المسؤولية المالية.



كما دعت يلين أعضاء الكونغرس إلى العمل لحماية التصنيف الائتماني للبلاد من الهبوط.



واعتبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أمس الجمعة أنه من الممكن أن تفلس للولايات المتحدة بالفعل إذا لم تغير الوضع بشكل جذري مع دينها العام المتزايد.



وخلال ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتفع الدين الوطني من 28 تريليونا في عام 2021 إلى الرقم القياسي الحالي الذي تجاوز 36 تريليون دولار.

RT